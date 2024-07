El sonido Dalma vuelve al Batel de Cartagena con un canto a la esperanza y la ilusión

Cartagena vuelve a rendirse ante uno de los artistas más especiales del país. Después de 35 años de carrera, sigue vendiendo su música que sigue gustando a quienes se enamoraron de 'Esa chica es mía' y va agregando a su club de fans a las nuevas generaciones, porque sus conciertos son intergeneracionales como su música.

Este viernes en el Auditorio del Batel volverá a intercalar sus grandes éxitos con su último trabajo, porque no se ha despegado desde que empezó a hacer que España quisiera 'Bailar Pegados'. El 'Mundo' gira y gira, pero año tras año trae al catalán a la ciudad trimilenaria donde tiene una verdadera legión de fans. Cantando en italiano, en catalán o en castellano, sigue siendo aquel chiquillo de Eurovisión aunque se vayan cumpliendo años.

Uniendo generaciones

Llegó con fuerza y sigue en lo más alto. "Ahora entiendo lo que me decía cuando empezaba y que lo difícil era seguir ahí con los años. Yo sigo teniendo mucha ilusión por lo que hago, intentando tener una buena comunicación con la gente y parece que funciona". Le ha cantado al amor de mil maneras distintas.

En su último trabajo, 'Sonríe porque estás en la foto' le canta a la vida con un mensaje de esperanza. "Es una gira que es una clara declaración de intenciones. La música tiene que ser un refugio para todo lo que vivimos a diario. Te puedes tropezar, pero siempre te pueden dar un empujón para levantar y la música puede hacerlo".

"Galilea o Solo para ti, sabes que son canciones que la gente quiere escuchar pasando de generación en generación. Uno se da cuenta de que se ha convertido en un clásico. Hago lo que me gusta y con ello intento hacer feliz a la gente. Tengo un trabajo mágico".

Sonido irrenunciable

Ha ido reinventando su música, pero con una clave. "Mi preocupación al grabar es preguntar si suena a Dalma. He sido siempre muy inquieto y no me gusta quedarme en la zona de confort, pero sin cambiar tu estilo. Al trabajar con gente más joven tienes otra visión y refrescas el estilo pero sin adulterarlo. Hay estilos muy lejanos al mío, y eso sería perder mi esencia".

Promete a su público en Cartagena un montón de emociones. "Es un espectáculo especial, porque nos encanta el Batel. Además del último trabajo y un complicado resumen de estos 35 años. Habrá momentos muy sentimentales y otros en los que no dejarán de bailar y convertir el auditorio en una gran fiesta".