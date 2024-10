El rol de los padres en la construcción de la autoestima infantil: retos y recomendaciones

Cuando se es adulto, una buena dosis de autoestima siempre otorga seguridad a la hora de afrontar los retos que cada día plantea la vida. Aunque se suele conseguir gracias a estímulos externos, hace que mejoren muchos aspectos personales o profesionales.

En los niños es fundamental para un correcto desarrollo, una vida feliz y un método de evitar problemas en el futuro. Así lo entiende Javier De Haro, psicólogo y educador, que advierte que es un proceso que hay que iniciar desde que el niño es muy pequeño.

Es un camino hacia la felicidad. "La autoestima es uno de los predictores más importantes cuando hablamos de la felicidad de las personas. Sin embargo, nos equivocamos algunas veces al pensar que cuanta más autoestima es mejor".

el punto óptimo

El ego, que está muy relacionado puede suponer un problema. "Rafael Guerrero, que lo recomiendo muchísimo, habla del punto óptimo. Una autoestima demasiado elevada puede generar frustraciones, puede generar que el niño crea que no se va a equivocar nunca. Pero al mismo tiempo una falta de autoestima puede hacer es que sea inseguro, que no se atreva a hacer las cosas."

La primera fase es saber cómo está la autoestima del niño. "Es súper importante poder dedicarle tiempo para estar con él, porque así realmente es cuando vemos si un niño afronta sus retos, si tiene curiosidad por hacer cosas, si es más o menos inseguro. Al final todo eso nos da pistas del nivel de la autoestima del niño. Pero es muy muy importante que empecemos a trabajarlo desde que son bien pequeñitos", explica el experto.

Es importante saber cómo trabajar el concepto. "La autoestima la estamos trabajando desde que nacen, cuando vamos cubriendo sus necesidades. Esto es muy importante, porque si un niño no tiene sus necesidades básicas cubiertas; seguridad, descanso, etc es muy difícil que vaya desarrollando una buena autoestima".

ser un espejo

Darles cariño y formarles también forman parte del paquete básico, pero hay más. "Luego hay un segundo punto que nos cuesta mucho a los padres, a mí el primero, y es que tenemos que ser un espejo que refleje la verdad. Y tu hijo te va a decir muchas veces a que soy el mejor corriendo o a que soy el mejor....hay que tener cuidado, porque es importante decirles la verdad".

Es complejo el tener que decirle que no es el mejor, pero es lo que recomienda el psicólogo. " Un niño tiene que saber qué es lo que se le da bien y qué es lo que no se le da tan bien para esforzarse un poquito más. Hay que ser sinceros, pero sin la necesidad de llegar a ser crueles".

"En estos casos, cuando un niño diríamos que no es hábil con alguna actividad, es muy importante que lo que le reflejemos sea cómo va evolucionando, cómo mejora a partir de su esfuerzo, para que él entienda que hay cosas que se le dan bien y otras cosas que no tanto, pero que con esfuerzo las va superando".

No se les debe mentir. "No tenemos que caer nunca en el error de decirles a los niños que van a ser capaces de conseguir todo lo que se propongan, porque eso no es cierto". A medida que van creciendo, necesitan referentes positivos que no hagan que necesiten excesivamente los refuerzos externos.

Es un trabajo continuo. "Por eso es muy importante que desde que son pequeñitos sentemos una buena base, que enseñemos valores, que le ayudemos a (pensar por sí mismo, porque de esa forma vamos a conseguir que su opinión también cuente y que él esté más tranquilo, por así decirlo, con su propia percepción".

Esa autonomía también ejercerá un control positivo de la necesidad de sentirse validados." Al final hay muchos estudios que hablan de la importancia de la autonomía para conseguir esto, pero cuando hablamos de autonomía no es que sepan hacer cosas, sino que sepan pensar por sí mismos, que sepan superar los retos. Cuando un niño tenga un problema no debemos solucionárselo el directamente, pero sí guiarles".

Es importante incluso a la hora de las extraescolares, que suelen servir de refuerzo en cosas que se les dan mal, pero según De Haro también deben ser espacios en actividades que se les dan bien y les hacen disfrutar.