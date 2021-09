Las lluvias caídas este martes en el Campo de Cartagena desbordaron la rambla del Albujón a su paso por la diputación cartagenera de Pozo Estrecho debido al estrechamiento que el cauce sufre a su paso por allí, pero la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que no hubo consecuencias graves y que se ha correspondido con un pico de la crecida sin que sean previsibles mayores consecuencias.



"El resto del cauce de la rambla del Albujón está en óptimas condiciones y no se ha detectado ningún problema, se resalta también que en la desembocadura de la rambla no existe ninguna complicación", añade la Confederación.



En un comunicado de prensa, la CHS advierte que la DANA ha pasado por la cuenca del Segura con grandes precipitaciones, principalmente en las Vegas Media y Baja del Segura, Guadalentín y Campo de Cartagena, pero sin incidencias significativas en el dominio público hidráulico.



Los datos más relevantes de precipitaciones por términos municipales y comarcas de la cuenca en las últimas 24 horas han sido los siguientes: En Hellín 16 litros, Tobarra 12,00 litros, Mula 34 litros, Pliego 36,1 litros, Cieza 10,00 litros, Murcia 20,2 litros, Ojos 35,8 litros, Cartagena 60,6 litros, Fuente Alamo 32,7 litros, Cuevas del Almanzora 19,8 litros, Vélez Rubio 6,3 litros, y Orihuela 45 litros.