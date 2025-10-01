El Puerto de Cartagena presenta en Fruit Attraction su nuevo Puesto de Control Fronterizo

La Autoridad Portuaria ha dado a conocer a las organizaciones agrarias y empresas del sector hortofrutícola de la Región de Murcia el nuevo Puesto de Control Fronterizo que abrirá sus puertas en los próximos meses en la “un nuevo PIF en muelle de Santa Lucía que incrementará la competitividad, la seguridad alimentaria y reducirá los tiempos de espera al triplicar las puertas de inspección de los productos hortofrutícolas, pasando de cuatro muelles de carga a catorce”, según ha informado el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, durante la 17 edición de Fruit Attraction que se celebra esta semana en Madrid.

Hernández, acompañado de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que “el PCF concentrará en un solo edificio todos los servicios que intervienen en el control fronterizo, dotándolo de más espacios y primando la innovación, lo que dará más operatividad a los inspectores sanitarios que trabajarán con unas instalaciones de calidad y de última tecnología”.

Esta inversión ha contado con un presupuesto de 6,1 millones de euros y que, una vez que cuente con todo el mobiliario, entrará en funcionamiento en la dársena de Cartagena con el objetivo de “mejorar el tráfico hortofrutícola regional con el resto del mundo como una plataforma logística y comercial consolidada”, ha indicado el presidente de la APC, quien ha recordado que en los últimos años se ha activado una Plataforma de gestión del Puesto de Control Fronterizo que da respuesta a las nuevas exigencias legales, dando mayor agilidad a las inspecciones de mercancías, mayor coordinación y mayor transparencia y trazabilidad.

Durante la visita a la Feria, el departamento de comercial de la Autoridad Portuaria ha explicado al sector las ventajas del Puerto de Cartagena con una situación geoestratégica que lo conecta con productores y consumidores a través de las líneas marítimas en todo el mundo, con uno de los precios más competitivos del sistema portuario español y un servicio de estiba totalmente liberalizado.

La Terminal Hortofrutícola cuenta con un muelle de 405 metros de longitud y 11,25 metros de calado, atraque RO-RO para tráfico rodado, grúas con capacidad de 6 a 30