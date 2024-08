Un psicólogo nos ofrece consejos para superar el duelo tras una tragedia: "Diferentes ritmos"

Superar una pérdida es uno de los retos psicológicos más complejos que debe afrontar una persona en la vida y no hay un método que funcione para todo el mundo. El dolor es mayor cuando se produce una tragedia inesperada y con un hijo que todavía agrava más el proceso de curación.

Sin embargo, hay pautas que pueden servir a todos los que tengan que pasar por ese trance. El educador y psicólogo Javier De Haro, reconoce que hay "tantos tipos de duelo como personas en el mundo". A partir de ahí, y del respeto al dolor que produce la ausencia, nos ofrece algunas claves para intentar que arranque el proceso sanador.

"El duelo suele ser un tema tabú, pero es importante que se hable y que sepamos cómo ayudar a quienes pasan por esa desgracia", explica De Haro.

Los principales peligros

Sabiendo que a cada persona le va a costar un tiempo distinto e indeterminado asimilar la situación, el experto advierte de tres problemas peligrosos a los que el entorno debe dar importancia. "Hay que estar muy atentos a las conductas de riesgo que en algunos casos hay personas que dejan de comer y que quieren abandonarlo todo, hay que actuar".

Otro momento por el que pasan muchos afectados es el no descargar las emociones. "Hay gente a la que le cuesta mucho hablar del tema y se lo guarda todo". Otra pista de que necesitan ayuda es cuando se alarga en el tiempo. "Si interfiere en la relación con sus otros hijos y en su vida, algo debemos hacer".





Estar disponibles

Es fundamental que las personas sepan, que están acompañadas, que tienen a quien recurrir si necesitan hablar del tema o de cualquier otra cosa que les preocupe y no juzgarles: "Muchas veces juzgamos desde fuera por desconocimiento, porque a veces no sabemos qué decir". A veces, dice que es tan sencillo como acompañarles. "Muchas veces no sabemos qué palabras escoger, pero a veces es simplemente que sepa que estás ahí si necesita hablar, llorar o simplemente estar en compañía".

Precisamente por no saber qué decir a veces pasa lo contrario y se huye de las personas que están pasando por el dolor. "Hablar de la muerte no es habitual y por eso, hay frases como me tienes aquí para lo que necesites que ayudan, porque además muchas veces querrán estar solos para seguir asimilando".

La ayuda profesional es también una opción para salir de ese bucle de tristeza en el que se sumen las personas que se encierran en sí mismas ante el insoportable dolor que entraña un acontecimiento dramático. "Hay teoría, pero lo importante es la práctica. Hay quien habla de fases del duelo, pero nunca se pasan en ese orden en todos los casos".

Su recomendación es tener metas. "Lo importante es tener propósitos, porque ayuda a la aceptación. Poco a poco hay que poner de nuestra parte para volver a las rutinas y trabajar los motivos de fuerza. Uno importante es homenajear a la persona que nos deja y hacer lo que querría que se hiciera tras su adiós".

El dolor no desaparece, en muchos casos nunca, pero hay que ir dando pasos para la recuperación. El entorno debe ayudar, pero nunca presionar.