Preocupación de los expertos en seguridad vial por el uso de móviles en los peatones

Los accidentes de tráfico en las ciudades se han reducido un seis por ciento con la implantación del límite de velocidad a 30 Km/h en las vías de sentido único. Es uno de los datos que se han dado a conocer en Cartagena, donde se celebra la Conferencia Nacional de Seguridad Vial de las Policías Locales.

Las ciudades son más seguras desde el punto de vista de la seguridad vial, con las medidas de calmado de tráfico que están aplicando los ayuntamientos. Medidas como la peatonalización de calles o la limitación de velocidad a 30 en vías urbanas de un solo carril por sentido de circulación, están dejando un descenso considerable de accidentes urbanos. Así lo asegura el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro.

Navarro ha asegurado que el pasado año se produjeron 488 fallecidos en accidentes urbanos, 200 de ellos fueron peatones y muchos iban mirando el teléfono móvil, es una de las principales causas ahora mismo de los atropellos en las ciudades y preocupa mucho a las autoridades.

Más de 300 jefes de Policía Local participan en Cartagena en la Conferencia Nacional donde se pone en valor el papel de las policías locales, su labor educativa y de vigilancia de la movilidad en las ciudades y pueblos.

El director de la ESPAC de Cartagena, Manuel Asensio, asegura que Cartagena es un ejemplo a seguir en la educación vial, de ahí que Unijepol haya elegido la ciudad para celebrar la jornada a nivel nacional.

Por su parte el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez, ha reconocido el trabajo que desde años vienen haciendo las policías locales para reducir la siniestralidad en las calles y ha asegurado que en aquellas ciudades que cuentan con gabinetes de educación vial los datos son más positivos.

Las policías locales suman 70.000 agentes en toda España.