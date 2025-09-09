Policía Local de Cartagena contará por primera vez con la inteligencia artificial para controlar la seguridad en el recinto de Carthagineses y Romanos

Policía Local de Cartagena sigue incrementando sus recursos en materia de seguridad y este año por primera vez hará uso de la Inteligencia Artificial. El campamento festero por donde pasan miles de personas cada día dispondrá de un sistema de vigilancia por IA que utilizará el reconocimiento facial de personas en materia de control para que las autoridades puedan hacer uso de esa herramienta tecnológica.

El concejal de Seguridad de Cartagena, José Ramón Llorca, ha asegurado que su uso se realizará conforme a la Ley y la protección de datos.

El dispositivo se reforzará con la presencia de grupos especializados como GOESC, Drones y Unidad Canina en concentraciones previstas y conciertos, la instalación de una caseta de información próxima a la feria y la presencia de una patrulla interior en el mercado medieval del 24 de septiembre hasta cierre.

El campamento festero abrirá hasta las 6.00 horas el viernes 19, sábado 20, jueves 25, viernes 26 y sábado 27; hasta las 4.00 horas el domingo 21, lunes 22, martes 23 y miércoles 24; y hasta las 00.00 horas el domingo 28.