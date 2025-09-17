Minuto de silencio en Cartagena por el crimen de El Algar
Servicios Sociales del Ayuntamiento está ofreciendo acompañamiento profesional a la familia de la víctima
Cartagena - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE CARTAGENA
COPE CARTAGENA
"¿Por qué quedarse en el boicot solo al ciclismo si Israel se clasifica para el Mundial de fútbol? ¿Qué le va a instar a la Federación?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h