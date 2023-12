Los copos de avena, tu gran aliado antes de las comidas navideñas. Truco

La dieta en las fiestas navideñas es muy complicada de seguir y a veces hay personas que se pierden el disfrute por no saber utilizar algunos trucos que en estos días pueden venir muy bien.Todo son tentaciones; dulces, brindis espontáneos,comilonas en los días grandes. Quedan unos días intensos y sobre todo el roscón de Reyes Magos.

Víctor Serrano ofrece un consejo sencillo. “El mejor truco es vaciar la despensa o no llenarla de ese tipo de productos indeseados o nos los comeremos”. Posiblemente muchos lleguen tarde a lo de no comprar. porque a esta alturas las despensas tienen turrones, mazapanes y un sinfín de productos que durante el año no se consumen tanto.

¿Qué hacemos?

Si los probamos debe ser fuera de casa y en ocasiones especiales. Ese no es el único truco de nuestro experto. Adelantarnos puede ser un acierto. “Hay que intentar escoger alimentos ricos en proteínas pero que no tengan un aporte grande en calorías. Es decir carne o pescado blanco. Podemos incluir hidratos, pero mejor el pan integral o de espelta. Si vamos a comer pasta, también mejor que sea integral que sacian más por la fibra”.

El truco

Los copos de avena es lo que nos recomienda el nutricionista por su alto contenido en fibra. “Si tienes una comida y llegas con hambre al final te terminas pasando y es interesante tomar unos copos de avena con un yogur desnatado. La avena tiene betaglucanos que se hinchan en el estómago con el agua y llegas más lleno a la cita.

El ayuno intermitente no es una buena solución, porque ejerce el efecto contrario. "Es mejor para después, porque en la siguiente comida calórica estaremos que nos comemos las piedras y los niveles de ansiedad van a descontrolarse. Las compensaciones son mejor después de las grandes comidas".

Eso sí, tampoco se trata de dejarse ir. "En las cenas y comidas iremos mejor reduciendo hidratos y apostando por alimentos con fibra". Serrano nos anima, porque dice que la mayor parte de esos kilos que se suman rápidamente serán en gran parte agua y serán más fáciles de perder en enero.