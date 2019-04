Las cofradías de Cartagena activan sus protocolos ante la previsión de lluvias

Preocupación en las cofradías cartageneras ante la alta posibilidad de lluvias que amenaza las procesiones de los días grandes de la Semana Santa. Las cofradías ya se están preparando y equipando con plásticos para tapar las imágenes y el valioso patrimonio cofrade en caso de precipitaciones.

Desde la Cofradía California esperan que la lluvia no haga acto de presencia en la Procesión del Silencio del Jueves Santo.

El hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra, ha lamentado la inquietud ante las previsiones, "Es lamentable que en una tierra donde no llueve nunca, llegue la Semana Santa para tener la preocupación de como afectará la lluvia a las procesiones".

De la Cerra también ha destacado el riesgo de peligrosidad que tienen que correr los procesionistas en caso de un recorrido afectado por la lluvia, especialmente los portapasos.

El hermano mayor de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán, no oculta su preocupación porque la lluvia pudiera perjudicar a tres procesiones marrajas y ha explicado que ya han activado un protocolo de lluvias. "Nos hemos equipado para poder tapar los tronos en caso de chispeo, antes de tomar una decisión convocaré Junta de Mesa extraordinaria y reuniré a los presidentes de las agrupaciones", ha señalado Pagán.

las previsión de lluvia afecta a las procesiones marrajas de El Encuentro, la del Entierro y la de la Vera Cruz del sábado.

La previsión de lluvia también amenaza a la última procesión de la Semana Santa el domingo por la mañana. La Cofradía del Resucitado saca el domingo once tronos a la calle.