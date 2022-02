El jefe de Medicina Interna del Santa Lucía logra la distinción de “experto” en tromboembolismo venoso

El jefe del servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Javier Trujillo, ha recibido la distinción de “Experto” en tromboembolismo venoso por la entidad Expertscape.

Esta distinción se obtiene al considerar que la producción científica está situada en el 1% superior de los académicos que publican sobre el tromboembolismo venoso en concreto. Solo se consideran los artículos publicados en revistas de alta calidad y revisadas por pares de los 10 últimos años.

Esta institución ofrece a nivel internacional un ranking de profesionales y entidades por nivel de conocimientos en 29.000 temas biomédicos basándose en algoritmos cualificados utilizando PubMed, el mayor tesauro mundial de referencias bibliográficas.

El Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Cartagena participa en diferentes estudios cuyos resultados han sido publicados por la mejor revista médica, The New England Journal of Medicine, y otras de alto prestigio en este campo como Journal of Thrombosis and Haemostasis, Journal of American College of Cardiology, entre otras, y ha participado en diferentes ensayos clínicos para mostrar la eficacia y seguridad de los fármacos anticoagulantes en la el tratamiento y la prevención de las trombosis venosas y las embolias de pulmón.

La incidencia en España de la enfermedad tromboembólica venosa es de 50-100 casos por cada 100.000 habitantes y es la tercera causa más común de muerte vascular después del infarto de miocardio y el ictus cerebrovascular.

En el Área 2 de Salud, el Servicio de Medicina Interna atiende a unos 300 pacientes anuales con esta patología que reciben los fármacos anticoagulantes.

La complejidad del tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa ha motivado que desde hace más de una década el Servicio de Medicina Interna del Área 2 disponga de una Unidad de Enfermedad Tromboembólica, un área de especialización en la que están incluidos varios internistas del servicio.