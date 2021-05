Hostecar critica el trámite y el proceso para adjudicar los chiringuitos de playa

Hostecar ha lamentado el retraso municipal en la tramitación de los chiringuitos de playa y el proceso de adjudicación realizado en un sector del que dependen más de 200 familias y 50 empresarios de la hostelería.

En un comunicado, Hostecar ha criticado "la poca importancia" que presta el Ayuntamiento a un gremio tan importante para el turismo y la economía. "Hemos visto cómo la historia se repite y aún más difícil, con un final peor. No solo es que después de cuatro años nuestros chiringuitos no estaban montados en Semana Santa, sino que estamos asistiendo a uno de los peores procesos de licitación que hemos podido ver no solo en Cartagena sino en la Región", describen desde la patronal hostelera.

Recuerda que "la agonía" dio comienzo el pasado 16 de abril con el anuncio del inicio del proceso y, 4 días después fue anulado por defectos, fue reanudado el día 23 hasta la fecha donde, "13 lotes se van a decidir en un sorteo gratis, algo inaudito, donde ha participado hasta la suegra".

Dice Hotecar que la "desolación y la impotencia" imperan entre los hosteleros porque el proceso ha dado la posibilidad a que presentando dos papeles con una firma digital y sin inversión alguna, se hayan presentado familias enteras y grupos de amigos a un lote.

La patronal no descarta impugnar legalmente todo el proceso.