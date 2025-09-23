Dos detenidos en Cartagena por tentativa de homicidio durante un tiroteo

Agentes de la Policía Nacional han detenido de dos hombres como autores de delitos de tentativa de homicidio tras realizar al menos doce disparos contra tres personas que se encontraban sentadas en la puerta de su domicilio, llegando a impactar varios de los disparos contra dos víctimas, según ha relatado el portavoz de la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas del pasado día 2 de septiembre en el barrio cartagenero de Los Dolores, cuando varias personas que circulaban en dos vehículos efectuaron al menos doce disparos contra dos hombres y una mujer que se encontraban sentados en la puerta de su domicilio.

Como consecuencia de ello las dos mujeres resultaron heridas recibiendo una de ellas tres impactos en una pierna y otra un disparo en el abdomen, siendo trasladas de manera urgente a un centro hospitalario de Cartagena.

Las primeras pesquisas apuntaron a que el tiroteo tendría su origen en un enfrentamiento entre dos familias asentadas en la ciudad de Cartagena, derivado por desavenencias personales y desembocando en la agresión con arma de fuego.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar, localizar y detener a dos de los autores, imputándoles delitos de homicidio en grado de tentativa y que tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial, ya han ingresado en prisión provisional.

La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar y detener al resto de los autores del hecho.