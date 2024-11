"Ser diabético me condiciona, pero no me limita", explica el presidente de SODICAR

Unos buenos hábitos son positivos para cualquier persona. Especialmente importante son para las personas con diabetes o para las que no lo saben, pero la tienen. Es importante el porcentaje de personas que no tiene un diagnóstico y de ahí el esfuerzo que hace SODICAR.

Cumplen una función educativa, social, e informativa que queda palpable durante todo el año, pero especialmente en la Semana del diabético que cada año organizan en torno al 14 de Noviembre, que es el día de su conmemoración.

Este año ha llegado con la incertidumbre del clima, que ha hecho que se posponga la actividad para hoy para el próximo miércoles 20 y pone el foco en la gran marcha que se debe desarrollar mañana con cierta normalidad.

"Estábamos acostumbrados a salir en manga corta, a repartir agua continuamente a lo largo de la marcha y este, pues nos toca estar un poquillo ahí con el rabillo del ojo mirando al cielo. Estamos viendo alertas que ya para mañana parece que estarán en verde", explica el presidente de SODICAR.

La charla de hoy se recuperará el próximo miércoles, pero lo fundamental es que llegue el mensaje que quieren enviar ala población cada año y que nos cuenta José Antonio Baños.

"El lunes empezamos en el hall de las consultas externas de Santa Lucía, y ahí montamos nuestro stand informativo y, bueno, y en cierto modo eso entra en el área de nuestras campañas de prevención, que es donde siempre estamos insistiendo. Repartimos información, hacemos glucemias y, bueno, pues vamos, como tú dices, mandando nuestro mensaje, porque el tema para nosotros es el tema de la detección precoz y la prevención es fundamental".

La labor continúa porque es muy beneficioso para los pacientes. " Siempre estamos insistiendo con las autoridades porque, de la misma manera que se han hecho otro tipo de campañas preventivas en su día por los accidentes de tráfico o contra el tabaquismo hay que pensar que hay seis millones de personas afectadas por la diabetes en España y hay un alto número sin diagnosticar".

actividad normal y deporte

Con unas cuantas adaptaciones se puede llevar una vida normal teniendo diabetes y él lo explica desde su ejemplo a raíz de la pregunta que le lanzaba un conocido. "¿y cómo te limita a ti la diabetes?. Le dije, a mí la diabetes me condiciona, peor no me limita".

"Me condiciona, porque si voy al monte tengo que llevar mi mochilita con mis geles y mis cosas, pero no me limita. Yo no soy de ultramaratones, pero tenemos en la asociación maratonianos, triatletas o submarinistas. Para muchas personas el diagnóstico es un reto y dicen que no les va a frenar, que seguirán haciendo lo que les gustaba hacer".

El deporte no tiene que ser competitivo, sino un rato caminando que podrá despejar la mente y ayudar también con la diabetes. "Si te gusta la bicicleta, si te gusta caminar...No hace falta llevar las mejores deportivas para hacer un trail de estos de los que hablábamos. Simplemente camina 45 minutos al día, o en casa puedes hacer algún ejercicio".

La vida no tiene que cambiar demasiado. "A veces alguien nos mira como una especie de secta de... Mira, estos los que dicen que no... No, nosotros no prohibimos. Se trata de llevar una vida ordenada y ya te digo, para nada la vida de ermitaño. Se trata de saber compensar las anomalías, no dejar de salir a comer con los amigos".

Ayuntamiento de Cartagena Presentación de la semana de SODICAR

Las jornadas finalizarán con la tradicional comida de convivencia y gala benéfica el sábado 16 en el Club Naval de Oficiales (Tentegorra), aunque el miércoles se recuperará la charla sobre diabetes y salud ocular, que se ve aplaza por la situación climatológica.