Cuidado con el postureo vacacional en las redes sociales

Una vez quemadas las primeras etapas de las fiestas navideñas, los esfuerzos se centran en despedir por todo lo alto el 2023 y entrar con buen pie en el año a estrenar. Durante Nochebuena y Navidad se sale menos, pero muchos son los afortunados que tienen preparada una escapada a la playa o a una casa rural. Otros incluso saldrán del país.

La sociedad vive dos veces en la actualidad. Está lo que se hace y se disfruta y esa sensación de que si no se cuenta no existe. Salir de viaje y no subir fotos a las redes sociales es algo superior para muchas personas. Esa instantánea brindado en un famoso restaurante o exhibiendo el paisaje del destino vacacional parece indispensable para disfrutar.

Los peligros

Contar demasiado puede salir caro. Víctor Navarro, policía local, advierte que publicar esas fotos en tiempo real alerta a los posibles ladrones de que la vivienda habitual se ha quedado vacía. Es recomendable guardarlas y publicarlas al volver o simplemente no avisar a los amigos de lo ajeno de que se ha abandonado la ciudad.

Sin embargo, ese no es único peligro del final de año. La gente cree que en días señalados es más flexible la zona de aparcamiento, también muy típico en la Cabalgata de Reyes. Una mala decisión o las prisas por llegar al destino puede suponer una multa y que el coche no esté al volver. "Tenemos que evitar generar atascos con los coches mal aparcados y evitaremos tantas vueltas y las largas colas que a ninguno nos gusta".

Nuestro agente también nos recomienda recordar que el alcohol, más habitual en nuestras mesas en días señalados, es incompatible con la conducción responsable. Es un delito con multa, pero también supone poner en riesgo la vida o al menos el buen discurrir de las fiestas. "Que el alcohol no nos controle y evitar coger el coche si hemos tomado una copita. Apostar por el transporte público o un taxi es una buena opción".

Otro consejo que nos ofrece para los viajeros es poner el coche a punto, llevar la documentación completa y saber si vamos a necesitar adaptar la conducción a las condiciones climáticas que van cambiando en el inicio del invierno.