Cuatro cruceros recalan este lunes en Cartagena

El puerto de Cartagena acoge este lunes 21 de octubre la escala de cuatro buques de crucero, que coinciden en el recinto portuario durante varias horas desde las siete de la mañana.

Los buques Sea Cloud, Seadream I, Voyager of the seas y Seven Seas Mariner hará escala en Cartagena sumando casi cinco mil cruceristas.

El crucero Voyager of the seas de la naviera Royal Caribbean será el más numeroso con tres mil pasajeros más la tripulación.

Por su parte los barcos Seadrean I y Sea Clound son cruceros de pocas plazas y considerados de lujo.

Durante el mes de octubre la cifra de cruceros es de 25 y en los últimos diez días del mes llegarán 13.

En noviembre arribarán un total de 28 cruceros, una cifra que refleja "una clara apuesta de las navieras exclusivas por el puerto y el destino".