El Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena vive una semana solidaria y llena de emoción

El Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena celebra una semana muy especial que llena de vida y solidaridad a toda su comunidad educativa. Desde los más pequeños hasta los jóvenes de bachillerato, pasando por las familias, todos participan con ilusión en actividades deportivas, talleres y eventos que honran el espíritu de ayuda y amor al prójimo que caracteriza a San Vicente.

La jornada arrancó con una emotiva eucaristía y tendrá su acto central con la tradicional “novena milla solidaria”, un cross en el que participan niños desde segundo de infantil y donde las familias corren junto a sus hijos. Será este próximo miércoles en el entorno del cole.

El dinero recaudado con la compra de dorsales, que cuestan solo 3 euros, se destina íntegramente al proyecto Gota de Leche, una iniciativa que ofrece apoyo alimentario y acompañamiento a familias necesitadas de Cartagena gracias a la labor de la AIC.

AIC Una usuaria del proyecto gota de leche

“En tiempos complicados como los que vivimos, este proyecto ofrece mucho más que leche o desayunos: brinda esperanza, ayuda a las mamás a encontrar empleo y crea una red de apoyo para quienes más lo necesitan”, explica Ana Pérez Buendía, coordinadora de Pastoral del colegio cartagenero.

La AIC recoge todo tipo de productos necesarios para bebés y niños de muy corta edad para familias en dificultades y cualquier ayuda es bienvenida fuera de las campaña puntuales como la que organiza el colegio.

La solidaridad y el compromiso son valores que se viven intensamente durante toda la semana, donde los niños aprenden la importancia de ayudar a los demás y de construir una sociedad más justa.

Los juegos serán otra forma perfecta de transmitir unos valores que llevan a gala en el cole emulando la figura de San Vicente de Paúl.