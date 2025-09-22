El Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena vive una semana solidaria y llena de emoción
El cross del miércoles en favor del proyecto de la Gota de leche es el acto central, pero los valores de San Vicente estarán muy presentes toda la semana
El Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena celebra una semana muy especial que llena de vida y solidaridad a toda su comunidad educativa. Desde los más pequeños hasta los jóvenes de bachillerato, pasando por las familias, todos participan con ilusión en actividades deportivas, talleres y eventos que honran el espíritu de ayuda y amor al prójimo que caracteriza a San Vicente.
La jornada arrancó con una emotiva eucaristía y tendrá su acto central con la tradicional “novena milla solidaria”, un cross en el que participan niños desde segundo de infantil y donde las familias corren junto a sus hijos. Será este próximo miércoles en el entorno del cole.
El dinero recaudado con la compra de dorsales, que cuestan solo 3 euros, se destina íntegramente al proyecto Gota de Leche, una iniciativa que ofrece apoyo alimentario y acompañamiento a familias necesitadas de Cartagena gracias a la labor de la AIC.
“En tiempos complicados como los que vivimos, este proyecto ofrece mucho más que leche o desayunos: brinda esperanza, ayuda a las mamás a encontrar empleo y crea una red de apoyo para quienes más lo necesitan”, explica Ana Pérez Buendía, coordinadora de Pastoral del colegio cartagenero.
La AIC recoge todo tipo de productos necesarios para bebés y niños de muy corta edad para familias en dificultades y cualquier ayuda es bienvenida fuera de las campaña puntuales como la que organiza el colegio.
La solidaridad y el compromiso son valores que se viven intensamente durante toda la semana, donde los niños aprenden la importancia de ayudar a los demás y de construir una sociedad más justa.
Los juegos serán otra forma perfecta de transmitir unos valores que llevan a gala en el cole emulando la figura de San Vicente de Paúl.