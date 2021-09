El Ayuntamiento pide a Salud que la Policía Local pueda sancionar por consumo de alcohol en la calle

El Ayuntamiento de Cartagena ha solicitado a la Consejería de Salud que se otorgue el poder de sanción directa a la Policía Local del consumo de alcohol en calle, sin tener que interponer propuestas de sanción que tengan que tramitarse, con el objetivo de que la medida tenga más efectividad y un efecto más disuasorio a la hora de combatir los botellones, según ha anunciado la alcaldesa.



Noelia Arroyo ha informado de esta solicitud tras la reunión de seguimiento de las fiestas con la Federación de Tropas y Legiones, la patronal hostelera Hostecar, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil.



“Esperamos que se autorice en los próximos días para que las denuncias que emiten los efectivos de policía local no sean denuncias sino directamente las sanciones para actuar con contundencia contra quien incumple y poder poner en valor la ejemplaridad de quien sí cumple”, ha expresado Arroyo.



En concreto, se solicita la capacidad de sanción directa “del consumo o la tenencia ilícita de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en espacios públicos municipales”.



Arroyo ha informado de que durante el primer fin de semana de las fiestas de Carthagineses y Romanos la Policía Local ha interpuesto 36 denuncias por incumplimiento de las medidas de seguridad y “ha habido otras 20 o 30 intervenciones en calle por el no uso de la mascarilla y el contacto social de grupos no burbuja”.



Por otro lado, la Policía Nacional ha anunciado que los 24 nuevos agentes que han entrado hoy a la plantilla se van a incorporar al área de seguridad ciudadana para reforzar el dispositivo durante las fiestas, en la que está prevista la llegada de dos cruceros, uno el 22 con 3.400 pasajeros y otro el 24 con cerca de 400.



“El dispositivo ha funcionado bastante bien, el responsable de Policía Nacional ha dicho que no ha habido incidentes respecto a la seguridad ciudadana en nuestras calles y eso es el fruto de la ejemplaridad de los festeros y los empresarios de la hostelería”, ha celebrado la alcaldesa.



Sin embargo, ha lamentado que han detectado que hay calles del centro de Cartagena en la que los establecimientos no respetan las distancias entre mesas y superan el aforo máximo permitido: “Vamos a actuar con más control y apelando a la responsabilidad de todos”, ha señalado Arroyo.

Tanto desde la Federación de Tropas y Legiones, como de Hostecar, ha destacado la ausencia de incidentes relevantes durante el primer fin de semana de las fiestas y han vuelto a hacer un llamamiento para que se siga actuando con responsabilidad.