Arroyo reprocha a Castejón no haber sabido solucionar el tema de Hemodinámica en Cartagena

Noelia Arroyo ha reprochado a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, su falta de responsabilidad a la hora de conseguir para Cartagena mejoras asistenciales en el área sanitaria.

Arroyo ha dicho que la ampliación de servicio de la unidad de Hemodinámica ha sido recogida en el programa Regional del Partido Popular. El programa electoral incluye la "exigencia" de que este servicio, que actualmente sólo está operativo los días laborables entre las 8 y las 15 horas, debe estar abierto continuamente poque "nadie me ha dado una explicación convincente de que este servicio no sea necesario y porque el PP en Cartagena tiene fijada esa postura desde principio de esta legislatura".

Ha recordado que ya se ha reunido en dos ocasiones con el presidente para tratar este tema que "no ha sabido resolver la actual alcaldesa". La aspirante a alcaldesa ha explicado que "formaba parte de la responsabilidad de Castejón convencer y dar soluciones, pero solo se ha acordado de la Hemodinámica cuando ha salido en los periódicos".

Arroyo ha calificado como "oportunista" que la regidora y aspirante a revalidar la alcaldía "pida una manifestación en plena campaña electoral contra un rival político por un problema que ella tampoco ha sabido solucionar".

El pasado fin de semana, Arroyo ya adelantó que había mantenido contactos con el presidente sobre la ampliación del servicio y que López Miras era sensible a esa necesidad de extenderlo a las noches y los fines de semana.

Por otro lado, el consejero de Salud ha hecho hoy en Murcia un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad sobre la repercusión social que está teniendo el funcionamiento a media jornada del servicio de Hemodinámica del complejo hospitalario de Cartagena.

Manuel Villegas asegura que es un tema que se está viendo en el servicio murciano de salud para buscar una solución y ha recordado que un grupo de expertos son los encargados de actualizar el funcionamiento del Código Infarto en la región "siempre atendiendo a criterios científicos porque las evidencias y los porcentajes de casos cambian todos los años".