El Área de Salud de Cartagena mantiene 150 camas para pacientes con COVID-19

El Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena mantiene en la actualidad, frente al descenso de ingresos de los últimos días, unas 150 camas para pacientes con COVID-19, con la finalidad de "dar respuesta a la fase actual de la epidemia en el Área de Salud de Cartagena".

EL gerente del Área de Salud de Cartagena, José Sedes, ha apuntado que hay siete pacientes en unidades de hospitalización y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y durante este fin de semana se han podido deshabilitar las Unidades U41 del Hospital Santa Lucía y la planta 1ªB del Hospital del Rosell que atendían a estos pacientes.

Así, la gerencia del Área de Salud está preparada, en coordinación con la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS), para dar un nuevo paso en la fase de alerta y vigilancia que se presenta en la Región y que, según Sedes Romero, "aconseja mucha cautela en las actuaciones con el objetivo prioritario de proteger a los profesionales y usuarios".

En el nuevo plan de contingencia del área se mantienen en el Hospital Santa Lucía unas 60 camas para positivos y con alta sospecha en las unidades de hospitalización 42 y 31, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y puestos de observación en Urgencias.

En este nivel de regreso a una nueva normalidad, "todas las unidades de hospitalización en el Hospital Santa Lucía recuperarían su funcionamiento habitual y albergarían pacientes no Covid, exceptuando las unidades 42 y 31, aunque se mantendría la flexibilidad en previsión de los posibles escenarios que se puedan dar en la emergencia sanitaria actual".

En el Hospital del Rosell, serán las plantas 3ª y 4ª del Bloque C las que sirvan como soporte para la hospitalización de pacientes contagiados. La planta 1ªB se está preparando para los pacientes quirúrgicos intervenidos en modalidad de Cirugía con Ingreso y se están restableciendo el resto de unidades para pacientes paliativos y crónicos complejos.

Los servicios de Urgencias de ambos hospitales seguirán manteniendo dos entradas bien definidas, una para los pacientes con síntomas de infección respiratoria y otra para los que no presentan estos síntomas.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA Y DE CONSULTAS

La situación actual requiere el mantenimiento de una serie de medidas excepcionales que no es previsible se suspendan a corto plazo sin menoscabo de que se puedan reanudar de manera progresiva y ordenada las diferentes actividades asistenciales manteniendo las medidas preventivas y de control.

En el ámbito de las Consultas Externas, se comenzará a citar a las primeras visitas que no se pudieron resolver por la vía no presencial y que no admiten demora, y las revisiones que sean imprescindibles para la seguridad y bienestar del paciente

También se seguirán fomentando las interconsultas no presenciales y las consultas de Alta Resolución, pudiendo ampliarse el horario de citaciones a la jornada de tarde con el fin de evitar acumulación de personas en las salas de espera y que se pueda garantizar los dos metros de distanciamiento.

Los quirófanos del Hospital Santa Lucía han continuado en estos más de cuarenta días desde la declaración del estado de alarma con la actividad quirúrgica urgente e intervenciones de pacientes con prioridad 1, con lo que en estos momentos no hay lista de espera.

En el Hospital del Rosell se irá asumiendo progresivamente la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que cuenta con circuitos de acceso adecuados y capacidad de iniciar la Cirugía Con Ingreso a partir de la primera semana de mayo.

En cuanto al área de Rehabilitación y Fisioterapia, se desarrollará un protocolo de intervención por procesos que permita atender a tres o cuatro pacientes por profesional y se estudiará caso por caso la recuperación de pacientes en Atención Primaria.

CENTROS DE SALUD

La prioridad en Atención Primaria será la asistencia de los pacientes crónicos y pluripatológicos, y se seguirá fomentando la atención telefónica de pacientes, consultas telemáticas y el seguimiento de casos y contactos desde el centro de salud, además de la atención domiciliaria.

Los 16 centros de salud que conforman el Área han centralizado en su mayoría la actividad de los periféricos para asegurar la protección de profesionales y usuarios, y se podrá ir restableciendo la actividad según las peculiaridades de cada zona básica.

El acceso a los centros de salud, como el de los hospitales, se limita a una persona y sólo se permitirá que los pacientes accedan acompañados si son mayores, personas con discapacidad o niños. Se mantendrán igualmente los circuitos independientes para sintomatología respiratoria en atención pediátrica y de adultos.