Aprobadas las obras de reparación del emisario de Cala Reona

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este viernes la realización de unas obras de emergencia en el emisario de la estación depuradora de Cabo de Palos para la reparación de una abertura en la tubería submarina cerca de la playa de Cala Reona.La alcaldesa de Cartegana, Noelia Arroyo, ha recordado que desde el punto de vista medioambiental, se trata de aguas depuradas, sometidas a trabajos previos de depuración, supervisadas por la autoridad sanitaria, con lo que no hay riesgo ambiental en la zona.



La alcaldesa ha explicado que el emisario está concebido para depositar el agua en un punto más alejado de la costa, y que se va a subsanar con esa reparación, cuyos detalles no han sido facilitados por el momento ni la cuantía de las obras. La tubería fue filmada recientemente por un submarinista, mostrando en las imágenes que las corrientes la desplazaron en un punto de interconexión por donde salían aguas procedentes de la EDAR no muy lejos de la playa de Cala Reona, lo que motivó el malestar de los vecinos.