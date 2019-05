AMPIEC dispondrá de espacios en el Vivero de Mujeres para desarrollar sus actividades

La Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena, AMPIEC, ha visitado el Vivero de Mujeres ubicado en las inmediaciones del Centro Comercial Mandarache, para conocer sus instalaciones ya que dispondrá de espacios para desarrollar sus actividades tras el ofrecimiento del ayuntamiento.

Ascensión García, Presidenta de AMPIEC, ha señalado que "tiene como objetivo establecer lazos de colaboración y ayuda con el consistorio, para potenciar el Vivero de Mujeres".

Sobre AMPIEC

La Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena, arrancó en el municipio el pasado mes de noviembre y se ha extendido no sólo a nivel local sino también a nivel regional configurándose como AMPIEC Región de Murcia.

Ascensión García ha manifestado "que era necesaria una asociación de estas características porque no todas las mujeres tienen los mismos intereses, pueden compartir los objetivos que se persigan o se ajusten al perfil que cada una busca o necesita"

Desde la asociación sostienen que "ningún tipo de asociación o entidad se puede atribuir exclusividad ni pronunciarse, en este caso en el sector femenino, como referentes o únicas en un municipio. Siempre he defendido y he reiterado que todos sumamos en el gran proyecto de la mujer: administración, instituciones, fundaciones, asociaciones o cualquier agente social". Garcia ha asegurado que con su extensión se puede llegar a más mujeres de diversos ámbitos sociales que comparten los objetivos y apuestan por ellos.