La AIC necesita ayuda para el proyecto de la gota de leche

De entre los proyectos de la AIC en Cartagena destaca uno por su sensibilidad con los más pequeños de la casa. La gota de leche es la portación que hacen estas voluntarias a las familias más desfavorecidas en la parcela económica y que va destinada a los bebés. Desde hace 25 años ayudan a subsistir a estos pequeños a los que sus madres no pueden darle leche materna y extendían su ayuda hasta los niños con 20 meses Sin embargo, la falta de ayudas ha hecho que tengan que reducir la edad de los niños. La asociación suele hacer colectas, pero además recibía ayudas de instituciones que este año no han podido realizar sus eventos solidarios, por lo que el dinero de esos actos este año no ha llegado.

Eso hizo que tuvieran que tomar la dolorosa decisión de reducir a los 15 meses la edad de los niños a los que ayudan y lo hicieron teniendo en cuenta que a partir de ahí tienen otras alternativas alimentarias que pueden venir cubiertas por el apoyo de otras instituciones que hacen recogidas de alimentos o el propio Banco de Alimentos. Precisamente en ese tipo de donaciones no suele recogerse leche específica para bebés o pañales. Los niños necesitan de todo, todos los productos que demandan a esa edad. Aunque se ha reducido el dinero, sí que han recibido este año dormitorios y carritos de bebé que la gente ya no necesitaban y ya no seguirán guardando.

Toda la ayuda es bienvenida, aunque también han tenido que cambiar otras rutinas. Atendían a las familias todos los miércoles en Carmen Conde, pero la pandemia no permite tanto y ahora es solo una vez al mes. Este mes, será este próximo jueves por si alguien quiere hacer alguna donación para subsanar el déficit con el que se están encontrando. De no poder ser este jueves, la mejor guía es ponerse de acuerdo con ellas y hacer la aportación que cada uno pueda.