Adiós a las dietas milagro: así puedes perder 5 kilos en un mes de forma saludable y sin renunciar "a los caprichos", según un nutricionista

Con la llegada del buen tiempo y el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas se lanzan a la conocida “Operación Bikini” en busca de una pérdida de peso rápida. Pero, según el nutricionista Enrique Munuera, del Hospital Ribera Virgen de la Caridad, esta mentalidad apresurada puede ser muy contraproducente. “La dieta milagro no nos va a traer ninguna buena consecuencia a largo plazo”, advierte.

En lugar de recurrir a dietas estrictas y poco sostenibles, el experto propone un enfoque realista y saludable: “Plantearnos ahora en dos meses… no voy a conseguir perder 30 kilos, pero puedo perder entre 5 y 6 kilos por mes, que es lo razonable y saludable para cubrir nuestras necesidades”.

La clave está en adquirir buenos hábitos y mantenerlos en el tiempo. “No hay que hacer nada milagroso. Hay que comer de forma variada, equilibrada”, asegura. Además, recalca que no es necesario eliminar por completo los caprichos: “Podemos tener nuestros pequeños caprichos al fin de semana… tomar un aperitivo tampoco es el fin del mundo”.

Pexels El ejercicio es clave en la dieta

cómo empezar

Uno de los errores más comunes es lanzarse a dietas extremas que eliminan grupos de alimentos. Este tipo de planes suelen llevar a lo que se conoce como el “efecto rebote”: “Las pérdidas de peso de esa forma son de músculo y agua. No se pierde grasa corporal”.

A nivel práctico, Enrique insiste en lo básico: hacer ejercicio regular, mantener horarios y no saltarse comidas. “Yo no me saltaría ninguna comida. Aunque sea simplemente un café con leche a media tarde”, recomienda. También aconseja “beber mucha agua, salir a caminar y buscar la sensación de encontrarnos bien con nosotros mismos”.

Lanzándose a las dietas milagros encontrarán lo que el experto denomina el efecto yoyo. "No solo se va a recuperar el peso rápido, sino que se aumentará el peso del que partíamos en el inicio".

Se trata de coger buenos hábitos y ser capaz de mantener ese peso. "No hay que hacer nada milagroso. Hay que comer de forma variada, equilibrada. Podemos tener nuestros pequeños caprichos en el fin de semana".

"En una persona con un hábito normal, salir a caminar 30 o 40 minutos es ideal o buscar un horario en el que poder ir al gimnasio, media hora mínimo y sumado a la buena alimentación puede perder un par de tallas antes de julio", advierte.

el plan

Se trata de ordenar un poco la dieta. "Haría entre 4 y 5 comidas. Intentaría comer 5 raciones de frutas, verduras y hortalizas. También buscaría, por ejemplo, el ser meticuloso en las horas de las comidas. Es decir, es muy importante tener un horario"

No es bueno llegar con hambre a las comidas o el plan puede saltar por los aires. El agua ayudará a saciar también. E igualmente hay que cuidar del descanso, porque dormir mal suele despertar 'hambre'.

Por eso, anima a abandonar la mentalidad de urgencia y enfocarse en una alimentación consciente: “Lo importante es comer de forma equilibrada, variada. Alimentarse bien. Disfrutar de la comida, que es un acto social”.

Finalmente, insiste en que más allá del número que marca la báscula, lo importante es la composición corporal. “El peso es orientativo. Lo más importante es nuestra composición corporal… tenemos que fijarnos en la grasa que perdemos, no en el peso que perdemos”.

También reconoce que en una dieta las cálculos de kilos perdidos es ideal hacerlo al mes y no por semanas.