Los abuelos de Cartagena: guerreros en la lucha contra la soledad no deseada

Los abuelos han sido siempre una figura fundamental en las familias, aunque en la actualidad el papel que juegan es crucial para muchas personas que encuentran en ellos no solo el amor fraternal, sino una guía para sus hijos. La relación abuelos-nietos es recíprocamente beneficiosa.

La imagen que tenemos de ellos no ha cambiado en el capítulo de la ternura, la complicidad, y el aprendizaje de esas otras cosas que pasan de generación en generación. También la de la capacidad de lucha, de salir adelante y de no rendirse.

Sin embargo, los mayores no son como antes. Ahora bailan, hacen deporte, manejan los ordenadores y se comunican por grupos de whatsapp. Los abuelos están al día de las tecnologías, pero también son top en sensibilidad.

vecinos de barrios

En Cartagena hay actualmente 10.000 personas en Cartagena que viven solas, de las cuales más de 3.500 superan los 80 años y el Ayuntamiento junto a los mayores, los médicos, enfermeros o la panadera quieren encontrar soluciones y es que en este tema todo el mundo puede ser ese vecino de barrio que sea parte de la solución y no del problema.

La red 'Vecino del Barrio' ya está activa en varios barrios y se va a ir extendiendo para ir luchando contra esa soledad no deseada.

El programa ya ha iniciado su andadura con dos escuelas de verano activas en San Antón y el barrio de La Concepción que continuarán tras el verano y se ampliarán a otros barrios. Asimismo, los centros de mayores jugarán un papel clave como espacios de integración social ocio y cultura.

Conoce bien el programa y la situación María Beteta, presidenta de los clubes de mayores de Cartagena y comarca y tiene claro que va a ser un éxito y que hay quien no imagina el dolor de una soledad obligatoria.

"Ahora lo ha presentado la alcaldesa, que fue un exitazo. Hay muchas ilusiones en que funcione con el boca aboca, porque hay muchas personas que están verdaderamente solas y necesitadas, que son muchas y sobre todo ahora en el verano. Hay casos que son feos, porque a lo mejor ellos no quieren tampoco tener ayuda, pero si son el vecino, la vecina, la que entra y le habla y le dice si necesita algo, pues a lo mejor vamos consiguiendo lo que lo que quiere este programa precisamente".

María ya tiene experiencia en trabajar con este delicado tema. "Yo ya llevo ahí 23 años y estoy con ellos trabajando estrechamente. Y se está haciendo, esto se está haciendo. Pero ahora, se están incluyendo a todos; los enfermeros del centro de salud, los farmacéuticos, el del comercio..."

Hay programas que se conocen más, otros que se conocen menos y están los propios clubes de mayores que son una buena opción. "La verdad es que los veranos yo me quedo flipada porque, mira, nosotros los miércoles damos los cartones para los bingos familiares y a pesar de ser julio me dijeron que se habían vendido más que el último mes".

Es una opción de las muchas que van a encontrar en los clubes. En Cartagena 9.000 personas están vinculadas a los 42 centros de mayores del municipio y 6.700 participaron en actividades municipales el año pasado. Por otra parte, 1.781 personas mayores reciben alguno de los servicios de carácter social, como ayuda a domicilio, teleasistencia o comidas a domicilio, y otras 432 participan en programas de voluntariado como acompañamiento telefónico o presencial.

Pero lo mejor que ofrecen es convivencia y amistad para esos mayores solos. "Es una cosa muy seria, Maite. Una cosa muy seria, muy inhumana y no se sabe el tema, la profundidad de este tema de la soledad no deseada, que la palabra lo dice. No es lo mismo querer estar solo y tranquilo porque me apetece a no tener nadie".

otro tipo de mayores

Quieren ser cómplices de esos mayores que han de saber que hacerse mayor es inevitable, pero se puede hacer de otra forma. "El hacerse mayor ahora es muy diferente a cuando yo ya me empecé a hacer mayor", indica María.

"La gente que ahora se retira, se retiran fantásticamente bien y empiezan a hacer unas actividades que yo me quedo flipada. Esas caminatas que se tiran pero es que los mayores en Cartagena, todo eso ya lo tenemos. La gimnasia, lo estamos haciendo tantos años".

"Siempre digo en todos los sitios que la gimnasia, en los clubes, es un antes y un después, de bien que funciona. Y luego todo, talleres para la memoria, todo lo que el ayuntamiento está haciendo ya años se sigue haciendo y vamos incorporando cosas que en el tiempo ya vamos pidiendo otras cosas y en la totalidad estamos muy al tanto de todo eso".

María reconoce, que seguramente por error, en los últimos días su plaza de garaje estaba ocupada y entiende que a un joven no se lo harían, porque en el primer instante habría llamado a denunciar ante las Policía.

"Y que los mayores, claro, estamos a expensas. Tienen que tratarnos bien y eso es lo que yo demando mucho, Maite. Que los mayores tienen que tratarnos bien, bien, bien, bien, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Siempre le digo a los jóvenes que ellos vienen después, que yo también fui joven".

Los abuelos, aunque deberían ser eternos no lo son y preocuparse por esos vecinos mayores, ese cliente de la tienda o al que se cruza uno por la calle merece también un cariño que se busca con este programa, pero sobre todo que María y los suyos les dispensan en las actividades de los clubes de mayores.