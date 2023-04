Antonio Legaz, el amor al Cristo del Socorro

Antonio Legaz Martínez se ha convertido en el Estandarte de oro de Cope Cartagena. Nació en Cartagena un domingo, 30 de abril de 1944, en la casa familiar situada en la Calle de La Gloria, nº 24, inmueble ya desaparecido debido a las últimas remodelaciones efectuadas en dicha calle. De pequeño, cree que como la mayoría de los niños, siempre mostró interés por las Procesiones (nombre por el que se reconoce la Semana Santa en Cartagena).

Ya de adolescente comenzó su implicación oficial en la gran fiesta de la ciudad. "Fue en los finales de la década de los cincuenta, a punto de cumplir los 16 años, cuando estando en uno de los muchos momentos en que reuníamos antiguos alumnos de nuestro Colegio “El Patronato”, un hermano penitente del Jesús, comentó la salida de una nueva agrupación concretamente la del Santo Enterramiento en la noche del Viernes Santo, a lo que algunos de los que estábamos allí nos animamos a pertenecer a la citada Agrupación. Así de esta forma tan sencilla, participé por primera vez como penitente de la Cofradía Marraja, concretamente con la agrupación de N.P. Jesús Nazareno, nunca se ha borrado de mi memoria esa madrugada. Igualmente y al pertenecer la Agrupación del Santo Entierro a la del Jesús Nazareno, pasé a formar parte de esa nueva Agrupación, desfilando con ella en la noche del Viernes Santo".

Amor, incluso a distancia

Siguió amando la Semana Santa, aunque por unos años tendría que ser en la distancia. "En enero del año 1963, al comenzar mi vida laboral ligada a la Armada, y no poder estar presente por diferentes causas en las fechas de Semana Santa en nuestra querida Cartagena, es por lo que comencé y muy a mi pesar a desvincularme de todo, aunque ese sentimiento siempre lo retuve dentro de mí. Pasados muchos años y una vez estabilizada mi vida profesional en Cartagena, mi pensamiento se dirigía hacia una Cofradía que con sus 329 años de antigüedad, recorría en la madrugada del Viernes de Dolores las entrañables calles de nuestro casco histórico, portando a un Cristo Moreno, al que yo le tenía una especial devoción".

Recuerda incluso el día concreto. "Fue en una tarde del año 1992, que estando en casa de mi vecino Antonio García Romero y coincidiendo allí con Miguel Soto Pérez (en ese tiempo Capataz del Trono del Stmo. y Real Cristo del Socorro) ambos ya fallecidos, hablando de la Cofradía del Cristo del Socorro y al ver mi gran interés, me propusieron entrar en la misma y salir con ellos, no lo pensé ni un instante, y fue en la Semana Santa de ese año cuando empezó mi andadura en la Cofradía como portapasos, recibiendo mi escapulario en la misma puerta de la Capilla del Stmo. y Real Cristo del Socorro, siendo entonces Hermano Mayor, Fernando Navarro Mulero".

Desde ese momento su implicación con la cofradía fue creciendo. "Es en el año 2003, cuando Manuel Martínez Guillén, Hermano Mayor de la Cofradía, me ofrece ocupar el puesto de Mayordomo de Iglesia y Patrimonio. En el año 2005, por motivo de la edad y tal como está legislado, tuve que dejar de portar el trono, teniendo el honor de recibir el nombramiento de “Portapasos de Honor”. A finales del mes de enero del año 2005, el Hermano Mayor me nombra Secretario General de la Cofradía, cargo que he estado desempeñando durante más de una década . En ese periodo y como miembro de la Junta de Cofradías, ocupé el cargo de Tesorero de la misma entre los años 2008 y 2010, e igualmente desempeñé el cargo de Secretario General de la Junta entre los años 2012 y 201"4.

Cumpliendo año junto al Cristo, dieron otro paso más. "Fue en el año 2015 cuando le expuse al Hermano Mayor, que debido a mi edad de 71 años, creía que era conveniente dar paso para el cargo de secretario a hermanos más jóvenes, consiguiendo de esta forma una mayor continuidad. En la actualidad, desempeño en la Cofradía el cargo de Ayudantía del Hermano Mayor".

Su labor es encomiable en todas las áreas. "En el año 2009, surgió en Cartagena una inquietud para ayudar a las familias más desfavorecidas y se puso en marcha un proyecto al que acudí como voluntario de la Cofradía, lo que más tarde se consolidó como el “Economato de Los Panes y los Peces” Tuve la suerte de trabajar con un gran equipo de hombres y mujeres que recibimos como recompensa inaugurar dicho Economato el día 3 de mayo de 2010. Durante algún tiempo estuve encargado del almacén, y actualmente soy el representante de la Cofradía en el Equipo de Gestión del Economato".

Una cuestión de familia

La herencia de la Semana Santa se transmite también a su familia. "En cuanto a mi familia, os puedo decir que mi esposa Mª Jesús y yo, hemos tratado de inculcar a nuestros tres hijos, Mª Jesús, Ana Belén y José, todo lo relacionado con nuestra querida ciudad para que conocieran su religiosidad, su historia…Desde muy pequeños empezaron desfilando como nazarenos en la Cofradía Marraja, más tarde cada uno fue buscando el sitio con el que más se identificaban. Actualmente, los tres pertenecen a la Cofradía del Resucitado, así como Susana, mi nuera, que además es penitente de la Agrupación Marraja de la Verónica y Santa Faz de Cristo, mis yernos Ginés y Antonio, son californios, siendo este último de la agrupación de Santiago Apóstol y portapasos del trono de la Stma. Virgen de la Esperanza. Mi hijo José, en la Cofradía de N.P. Jesús Resucitado desempeña el cargo de Mayordomo Asesor del Hermano Mayor, además es Hermano de Patente de la Cofradías Marraja y del Stmo. Cristo del Socorro. En la primera desfila como Portapasos de la Stma. Virgen Dolorosa “La Pequeñica” y en la segunda, en la parte técnica de todo lo relacionado con la Procesión Vía Crucis. Relativo a mis seis nietas, todas son procesionistas y penitentes de las Cofradías Marraja, Resucitado y del Socorro.La pequeña es todavía un pequeña, a antes de la pandemia ya desfiló en brazos de su padre"..

Su esposa le acompaña en su amor a la Semana Santa. "Solo me queda deciros que Mª Jesús, mi esposa, también participa en la Semana Santa. Pertenece a la Junta de Damas de la Agrupación de Sta. Mª Magdalena (Marrajos) y a la Junta de Damas de la Cofradía del Stmo. Cristo del Socorro, de la que es Vicepresidenta. Aunque como os he dicho anteriormente, retomé pasados unos años mi presencia en la Semana Santa, creo que hemos conseguido que nuestra familia continúe con la tradición que en su día le fuimos inculcando".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado