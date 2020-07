La sonrisa de Borja Jiménez ante la gran final

Está a noventa minutos de conseguir un ascenso con el FC Cartagena. Ya lo consiguió el año pasado con el Mirandés. Borja Jiménez no solo no da apariencia de estar más nervioso que en otras previas de partido, es que parece más tranquilo nunca. Transmite esa paz de quien sabe que ha hecho su trabajo y que ahora dependerá de muchos factores para conseguir su meta, algunos incontrolables. Él, el técnico del FC Cartagena, tras la marcha de Munúa, contagia paz con esa sonrisa que le hace parecer relajado ante un momento que tiene a toda una ciudad pendiente.

Dice que tiene todavía alguna duda con el once, tampoco va a dar más pistas de las necesarias a un rival al que ya se midió el pasado año. Quiere repetir victoria, aunque todo será diferente. En un año marcado por el coronavirus nada es igual. Ve bien al equipo. "Estamos con ganas. Llevamos esperando mucho tiempo. Están bien, todos concentrados y todos bien en lo físico. Quedan tres sesiones, pero estamos todos bien".

Llevan tiempo sin competir, pero todos los rivales llegan igual a la cita en La Rosaleda. "No vamos a volver como nos fuimos, está claro. Sabemos lo que queremos hacer. Ojalá tengamos un buen día con balón, que nos permita ser dominadores, estar cómodos, cometer pocos errores porque esas serán las claves. Tanto ellos como nosotros intentaremos ir a por el partido. Cada minuto que desperdicies en una final puede hacerte falta después, explica el míster albinegro que destaca el compromiso de todos sus futbolistas." Viajarán 22 jugadores para intentar conseguir la gloria a la primera y ser equipo del fútbol profesional.

Es una final y sabe que ambos buscarán ganar desde el principio."Ellos no son un equipo que especule. Su forma es atacar desde el primer momento. Ningun equipo esperará al rival. Seremos dos equipos con dos estilos que buscarán dominar".

Sobre la ausencia de público también ha hablado el entrenador. "A todos nos gustaría que la Rosaleda estuviera llena, porque será una final más descafeinada, pero no sé si afectará como bueno o malo porque es algo nuevo". Sobre los cinco cambios tiene su opinión. "Tengo la plantilla que me hubiera gustado tener. Somos dos equipos que han hecho bien las cosas y ellos recuperan jugadores que también les darán cosas diferentes. Los cambios dependerán de si va bien y hay pocos cambios y si ves cosas que no funcionan habrá más cambios. Prefiero no pensar que haya dos cambios al descanso, porque sería que algo va mal pero hay opciones para dar un cambio en el caso de que no vaya bien".

Huye de la polémica

Durante la semana se ha hablado mucho de unas declaraciones del técnico rival. No entra al trapo. "Puede ser que a los jugadores les aburra ver vídeos. Cada uno tiene su forma de entender ésto. A nivel personal tengo demasiadas preocupaciones para entrar en debates. Te enteras porque 60 o70 personas me escribieron con la misma captura. Hay que relativizar. Me quedo con el afecto de los compañeros de profesión. Hay cosas mucho más importantes. Hay que respetar lo que digan los demás y trabajar como lo entiendas".

Reconoce que ha sentido miedo por la intensidad que están mostrando los jugadores y ha tenido que pararles para evitar lesiones. Llegan bien y ahora tienen la gran final, porque la repesca no 'existe'."Nadie piensa en eso. Las finales hay que jugarlas, pero sobre todo hay que ganarlas. Te da una segunda opción, pero de momento solo nos planteamos salir y ganar".

Por último, Borja Jiménez Mandaba un mensaje a sus aficionados. "Que estén tranquilos. El equipo se ha preparado y está con mucho compromiso. Quieren darles una alegría y llegamos en el momento óptimo. Que disfruten, que ahora están viviendo momentos positivos y hay que saborearlos".