Tablas en Marbella

El Badajoz, que comenzó la tarde perdiendo con el Villarrobledo, es el nuevo líder. El Cartagena sigue a un gol de estar en lo más alto, pero los de Munúa no han sabido aprovechar la superioridad numérica que tuvo desde el minuto 22, por la expulsión de Mustafá y hasta que Carlos David vio también el túnel de vestuarios con anticipo por doble amarilla. Le supondrá perderse el partido ante el Córdoba en un tramo complicado del calendario que viene con curvas.

Apenas generaron ocasiones en la primera mitad. En los últimos minutos tuvo más llegada el Efesé, pero es cierto que no ha tenido una buena tarde en tierras costasoleñas y apenas inquietaron la meta de Wilfred que sacó en el 90 la más clara de los albinegros. Araujo, que hoy no fue titular, marcó pero en fuera de juego. En el añadido Caballero también la tuvo, pero no acertó a rematar. Munúa que arrancó el partido con los dos delanteros, pronto retiró a Jovanovic y luego dio entrada a Carrillo y Verza. José Ángel debutó como titular tras la llegada del documento que le permite jugar con la elástica albinegra.

Reparto de puntos que deja al Cartagena en situación de privilegio y a los anfitriones como invictos. El Córdoba y el Recreativo también han sumado un punto en una jornada en la que el beneficiado han sido el Badajoz, el Murcia que alarga su racha y el Yeclano que ha vencido al UCAM, que no levanta cabeza en el primer partido de Miguel Rivera en el banquillo. El próximo riva será el Córdoba, el domingo a las seis. Mañana prosigue la venta de entradas para el encuentro solidario ante el Barcelona.