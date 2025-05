Este es el porcentaje de opciones que Jordi Juste da a Odilo Cartagena para tumbar al Real Betis en el quinto asalto del playoff

Llegados a este punto, solo queda pelear un poco más por no despertar todavía del sueño. El quinto partido entre el Odilo Cartagena y el Real Betis determinará si sigue la fiesta del baloncesto de Cartagena la serie cumple con el pronóstico inicial y se impone el favorito.

El Odilo Cartagena se juega su pase a la Final Four este viernes frente al Real Betis en el decisivo encuentro de cuartos de final del playoff a ACB. Estudiantes espera su rival en semis, el otro equipo acabará la temporada en San Pablo.

Preguntado por el porcentaje de opciones de los suyos, Jordi Juste, se aventura: “Sé que tiene un porcentaje un pelín más alto que Betis, seguro. Por muchas razones que no voy a detallar, pero algún porcentaje para nosotros sí que hay. No sé si es 60-40, 55-45, no lo sé, no tengo ni idea. Pero posibilidades tenemos, sin duda, estoy convencido”.

“Hay que mejorar lo que tenemos, recordar lo que nos funciona”. El técnico albinegro insiste en que el equipo debe recuperar la esencia que le hizo brillar en los dos primeros partidos de la serie y mejorar la última versión:

“Todo lo que no hicimos bien el domingo, que fueron unas cuantas cosas, fruto del cansancio también, imagino, y que Betis dominó el partido y estuvo muy bien, muy serio, y nos complicó bastante”, confesó.

Odilo Cartagena Jordi Juste, técnico del Odilo Cartagena

Para el viernes, apuesta por “mejorar lo que tenemos, recordar lo que nos funciona hoy e ir a explotarlo”. Quiere que el partido se parezca al segundo, cuando asaltaron San Pablo hace unos cuantos días.

Recuerda la importante plantilla que tiene su rival, pero lejos de sus hombres más veteranos elogia especialmente a jugadores como Rubén López de la Torre que dio un paso importante en Cartagena:

“Tiene mucho mérito todos los tiros que hizo. Fue un jugador al cual retamos durante toda la serie y tomar esos tiros hay que tener mucha personalidad para hacerlo”.

Sobre el peso emocional de jugarse el pase, Juste admite que el favorito sigue siendo el favorito, pero que la dosis de presión que ellos han tenido se acumuló el domingo en el cuarto duelo entre albinegros y verdiblancos.

“Me parece que el viernes va a ser otro tipo de presión. Evidentemente hay la oportunidad de jugarse ese parcial a Final Four y no vamos a renunciar a ello”. Espera que el equipo vuelva a dar su mejor versión.

En cuanto al componente físico, no se anda con rodeos: “Esta serie se ha caracterizado por el listón físico. Ahí fuimos nosotros, aquí ellos dieron el salto y no supimos igualarles. Creo que no estuvimos blandos, pero no supimos igualarles el salto que dieron”. 🔥

“Ojalá que faltando cuatro o cinco minutos estemos ahí”

Consciente de la dureza del choque, Juste pone el foco en competir hasta el final: “Vamos a intentar ponerles en dificultades y ojalá que faltando cuatro o cinco minutos para terminar el partido estemos ahí en disposición de competirlo y ganarlo”

Una de las claves del éxito de los suyos es el ritmo y para mantenerlo, las rotaciones. Durante el inicio de la serie ha contado con todos los jugadores para poder ejecutar sus planes. Todavía quedan dos días, pero ahora mismo confiesa que Van Eyck es duda para el choque.

Pase lo que pase la temporada habrá sido un éxito y especialmente si compiten bien como hasta el momento. Eso sí, estar en la Caja Mágica seria un cierre de ensueño de un ciclo en el que el baloncesto ha ganado en presencia con el buen hacer de Juste y sus discípulos.