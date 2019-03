Munúa: "El equipo sabe adaptarse a todos los campos"

Los albinegros tienen otra nueva cita importante este sábado, ante un nuevo rival de la zona baja con mucha necesidad. Julio Gracia será baja para Sanlúcar de Barrameda. Munúa reconoce que ha sido una buena semana de trabajo y que el está contento con cómo trabajaron los suyos ante un rival que impuso mucha intensidad. Faltó la guinda del gol.

Para pasado mañana, el técnico uruguayo tiene claro lo que se van a encontrar. "Va a ser un terreno de juego un poco más chico y más lento por la hierba y un Sanluqueño muy motivado, con su gente... están en una situación incómoda y querrán como local aprovechar la situación. El partido que se pueda dar es el de querer llevar la iniciativa, pero tenemos alternativas por si no se puede. Nos hemos adaptado bien en campos como ese. Saldrán fuertes y nosotros también. Vamos a ir a por la victoria".

No cambia la receta y es que no ve otra forma de conseguir la meta. "Vamos por el buen camino, pero queda mucho tirneo y muchos puntos en juego. Lo importante es insistir en lo que estamos haciendo porque nos hace estar más cerca de ganar. Si seguimos mejorando las cosas mejorables, el equipo seguirá con la regularidad que es lo difícil y más en un torneo laergo y competitivo en escenarios diferentes".

No hace quinielas sobre los puntos que hacen falta para ser primeros. "Más que en los puntos nos centramos en el objetivo principal desde que tomamos esta responsabilidad. Un objetivo ambicioso que no hemos conseguido todavía. Es una realidad. No sé los puntos que necesitaremos, quiero un equipo serio con las cosas que hay que hacer claras. No es lo mismo un campo que otro, pero el equipo se va a adaptar. No tengo ninguna duda. Falta mucho, es una realidad".

Apuesta porque la ambición de Paco Belmonte conseguirá que haya algún día una ciudad deportiva. "Sin lugar a dudas, sería un salto de calidad. El club es ambicioso en todos los ámbitos y quiere crecer. Ojalá que en tiempo no muy lejanos se cristalice el sueño de tener una ciudad deportiva.No es lo ideal, entrenar en diferentes sitios aunque en Pinatar y en La Manga estamos muy a gusto. N es lo mismo que tener tu casa".

El nivel del grupo está siendo alto y por eso no cabe la relajación. "Es dificilísimo, el grupo está muy competitivo con muchos rivales que lo son. Quedan muchos puntos en juego y hay rivales de gran calidad que también van por objetivos importantes y hay que seguir compitiendo".