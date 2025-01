"Falta de sentido común": Duda, técnico del Jimbee Cartagena habla de una injusticia histórica

Irán a tierras de Castellón a jugar el partido aplazado por el temporal de viento del mes de diciembre. Intentarán ganar al Peñíscola y volver a Cartagena para jugar la Supercopa que afrontan como actuales campeones y anfitriones del evento.

Van porque no tienen otro remedio como ha explicado el técnico del Jimbee Cartagena. Duda no ha podido ser más claro y contundente en su denuncia y no hablando de lo meramente deportivo. "Lo único que puedo decir en esta rueda de prensa es que es un partido que no se debería jugar en ningún caso en esta fecha. Peñíscola se ha salido con la suya. Ha puesto el partido cuando ha querido. Con mucho tiempo se ha dicho que era falta de sentido común, jugar tres días antes de la Supercopa."

Pero el experimentado técnico reparte responsabilidades en una decisión sin precedentes que tiene más culpables. "Nunca ha pasado en la historia de ninguna competición, ni en la fase final de Copa del Rey o en la fase final de Supercopa, fase final de Copa de España que pase eso, que se juegue un partido aplazado a tres días, condiciona totalmente la competición".

abandono y falta de empatía

El cabreo es mayúsculo. "En nuestra Supercopa nos sentimos muy abandonados en el sentido de la falta de empatía de la Federación que permite esto. El juez de competición, quien sea. Hay suficiente información para poder para tomar la decisión de investigar y preguntar cómo puede ser que en Peñíscola no haya un pabellón para jugar la semana que viene y tener que jugar esta semana."

Sabe que pondrán la excusa de que ofrecieron una fecha en diciembre, semana en la que el Jimbee Cartagena jugaba la Champions y no era factible ajustar más un calendario ya sobrecargado de serie.

Competitivamente es injusto. Deben hacer 1.000 kilómetros de autobús y jugar un partido, mientras Barcelona, ElPozo y Betis se centran en la competición del fin de semana, pero hoy Duda zanja el asunto, porque para ellos es un evento especial.

"Voy a hablar todo hoy, lo que tengo que decir, porque cuando llegue la víspera del partido con del Barça, eso va a estar olvidado, vamos a tener las consecuencias, pero ya no hablaremos de ello. Por eso lo comento todo ahora y que seamos tontitos, pero al menos que no se nos quede dentro lo que todo el mundo piensa aquí en Cartagena de lo que ha pasado. Porque si fuera otro equipo no pasaría eso, seguro".