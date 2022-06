El Efesé sube ligeramente los precios y elimina la jornada económica

'Vaya crecida. El Efesismo crece' es el lema de la nueva campaña de abonados del FC Cartagena que no se marca objetivos de número, aunque rondar los 11.000 es lo que les gustaría y creen que puede ser cantidad acorde a los precios que solo han subido ligeramente. Seguramente se pueda conseguir un buen arreón si se quedan hombres como Ruben Castro o De Blasis. Belmonte es optimista en esas operaciones y también en la expansión de la masa social en la Región en la que se va a trabajar este verano.

Los precios de los abonos han experimentado una ligera subida y no habrá jornada económica. Además, con el carnet se podrá acceder a los partidos del resto de categorías y secciones con la salvedad del equipo de baloncesto que lleva su propia campaña. El club va a intentar captar a aficionados de toda la Comunidad a través de su abono Región y también ofrecerá un abono para dos o tres partidos para la gente que venga puntualmente a Cartagena.

Los abonados actuales tendrán reservados sus abonos hasta el 15 de julio. Se pueden realizar todos los abonos presencialmente o de forma online y la idea es que se recupere a ese público que ha ido faltando al estadio tras la pandemia y seguir adaptándose a las exigencia de la Liga SmartBank.

Datos de la campaña

l FC Cartagena SAD no se responsabiliza de la pérdida o extravío del abono. El gasto administrativo del duplicado será de 5€. El FC Cartagena SAD se reserva el derecho de anular cualquier tipo de abono por Comunicación Gubernativa, mal uso del mismo o que contravenga la normativa vigente reflejada en el Reglamento de Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte (RD 203/2010 de 26 de febrero). Los días de partido el FC Cartagena SAD no se hace responsable del extravío u olvido del abono. Las bonificaciones, descuentos o promociones no serán acumulables entre sí, salvo comunicación previa.





PERIODO DE ADQUISICIÓN

La adquisición de abonos (altas y renovaciones) comienza el mismo día de la presentación de la Campaña de Abonos 2022/23. Los abonados de la temporada 2021/22 tendrán reservada su localidad hasta el viernes, 15 de julio, a las 14 horas.

Se establece un periodo exclusivo para que los abonados realicen sus cambios de localidades durante los días 18, 19 y 20 de julio solo en oficinas.

A partir del jueves, 21 de julio, se reabre la venta de abonos tanto online como presencial dando por concluido el periodo de renovación.

ABONO REGIÓN

Dirigido a todos aquellos aficionados que viven fuera del municipio de Cartagena.

Con esta iniciativa se pretende incentivar a los aficionados de fuera de Cartagena con un descuento en el precio para ayudarle con algunos de los costes del desplazamiento y favorecer así su presencia en los partidos en el Cartagonova.

¿CÓMO SE SOLICITA?

Para poder acceder a dicho carnet se deberá acreditar a través de un documento oficial (padrón, DNI, recibos de la luz, agua, gas, contrato de alquiler…) que la residencia del aficionado está fuera del municipio de Cartagena, y enviarlo a infoentradas@futbolclubcartagena.com

El Abono Región dota a los aficionados de los mismos beneficios y derechos que cualquier carnet de abonado (descuentos en tienda y otras promociones).

ABONO EXPANSIÓN

Nueva modalidad de carnet que dota al aficionado de los mismos beneficios en tienda y otras promociones que el resto de abonados.

Con este carnet, el aficionado tendrá acceso a TRES partidos de LaLiga SmartBank y a todos los partido del FC Cartagena B en Segunda RFEF. El precio único es de 45€ y la ubicación podrá ser en Lateral Alto y Bajo.

Está dirigido a todos aquellos aficionados que vivan fuera del municipio de Cartagena.

¿CÓMO SE SOLICITA?

Para poder acceder a dicho abono se deberá acreditar a través de un documento oficial (padrón, DNI, recibos de luz, agua, contrato de alquiler…) que la residencia del aficionado está fuera del municipio de Cartagena, y enviarlo a infoentradas@futbolclubcartagena.com



Las entradas para los partidos de LaLiga SmartBank se tendrán que solicitar mandando un email a infoentradas@futbolclubcartagena.comcon 72 horas de antelación al partido elegido. El club registrará la petición y enviará las entradas por correo electrónico.