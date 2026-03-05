El conflicto en Oriente Medio paraliza la exportación de la 'mejor cabra del mundo'

El actual conflicto en Oriente Medio ha provocado la paralización total de las exportaciones por vía aérea de la cabra murciano-granadina desde la Región de Murcia. La Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR) tenía prevista la venta de más de 2.700 ejemplares a países como Arabia Saudí, Qatar y Dubái, una operación que ahora se encuentra bloqueada.

El secretario ejecutivo de ACRIMUR, Jorge Castillo, ha explicado que la causa directa es la restricción del espacio aéreo en la zona, lo que impide el uso de los aviones chárter, el método habitual para estos envíos. "Con la restricción del espacio aéreo, no tenemos más remedio que parar y esperar a que se normalice la situación", ha afirmado Castillo, confirmando que las operaciones a estos destinos están totalmente detenidas.

Una cabra valorada por su genética única

La cabra murciano-granadina es especialmente apreciada en los países del Golfo Pérsico por su extraordinaria resiliencia, adaptabilidad y rusticidad. Según Castillo, es un animal capaz de soportar tanto climas áridos y calurosos, con temperaturas de hasta 50 grados, como entornos fríos como el de Rusia, a donde también se han exportado ejemplares.

Posiblemente siendo la raza caprina murciano-granadina la mejor del mundo en rendimiento" Jorge Castillo Secretario ejecutivo de ACRIMUR

Esta capacidad de adaptación, sumada a su alto rendimiento lechero para la elaboración de quesos, la convierte en un activo genético muy demandado. "Valoran mucho la genética y la adaptabilidad de esta cabra, posiblemente siendo la raza caprina murciano-granadina la mejor del mundo en rendimiento", destaca el secretario ejecutivo de ACRIMUR.

Impacto económico y antecedentes comerciales

La suspensión de las ventas tiene una repercusión económica directa para los ganaderos, ya que los animales deben seguir recibiendo cuidados diarios. Como señala Castillo, el problema es que "hay que seguir manteniendo los animales, todos los días comen", lo que supone un gasto continuo mientras la vía de ingresos permanece cerrada.

Hay que seguir manteniendo los animales, todos los días comen" Jorge Castillo Secretario ejecutivo de ACRIMUR

Esta no es la primera vez que la asociación se enfrenta a dificultades en la zona. En los últimos diez años, ACRIMUR ha exportado más de 8.000 animales a Irán, pero las restricciones de Estados Unidos ya habían encarecido los transportes más de un 60 %, obligando a valorar alternativas como la vía terrestre. A pesar del bloqueo aéreo, otras operaciones menores, como el envío de un camión a Grecia, continúan en marcha.