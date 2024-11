Luis Crovetto (Banco Alimentos Bizkaia): “Ayudaremos a Valencia, pero nuestra prioridad son los 20.000 vizcaínos que nos necesitan”

Este fin de semana, los días 22 y 23 de noviembre, Euskadi vivirá un nuevo acto de solidaridad. Los bancos de alimentos vascos, con el Banco de Alimentos de Bizkaia a la cabeza, organizan la gran recogida con un doble objetivo: ayudar a las personas afectadas por la DANA en Valencia y seguir atendiendo las necesidades de las más de 20.000 personas de Bizkaia que dependen de su ayuda.

"Este año, la solidaridad no tiene fronteras", afirma Luis Crovetto, presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia que hoy ha estado en Mediodía COPE Euskadi. "Queremos mostrar nuestra solidaridad con los vecinos de Valencia afectados por las graves inundaciones y, al mismo tiempo, seguir garantizando una alimentación digna a las familias más vulnerables de nuestro entorno".

De lo recogido todavía no se sabe cuánto irá destinado a Valencia. “Exactamente no lo sé porque va a depender de muchas cosas”, nos dice Luis. Nos está llegando mucho desde ayuntamientos, instituciones, grupos de todo tipo...y eso es lo primero que les vamos a enviar, pero desde Valencia nos han pedido que esperemos porque ahora mismo están sobrepasados así que empezaremos a ayudar cuando nos den el pistoletazo de salida. Primero les daremos lo que nos ha llegado de instituciones y luego, dependiendo de sus necesidades, les daremos todo lo que podamos, pero dejando claro que nuestra primera responsabilidad son las más de 20000 personas de Bizkaia que necesitan ayuda. Ellas son nuestra prioridad.

Llamamiento a participar en la gran recogida

Un perfil cada vez más vulnerable

El perfil de las personas a las que atiende el bancos es de lo más variado, aunque a Luis Crovetto le “preocupa especialmente” el perfil de familias monoparentales, habitualmente una mujer con hijos pequeños a su cargo. “Tienen poca cualificación profesional y sin arraigo así que no tienen un colchón familiar que les permita ni formarse ni trabajar por lo que tienen trabajos precarios y no pueden atender a sus hijos que se ven abocados al fracaso escolar. Es un problema muy grave que me preocupa especialmente”, señala.

La importancia de la donación económica

Ante la gran cantidad de alimentos que se están recogiendo, el banco de alimentos hace un llamamiento a la donación económica. "Tenemos un problema logístico importante", explica Crovetto. "Por eso, el sistema de bono alimento es lo que nos viene mejor. Es más eficiente y evita gastos innecesarios". Junto a él, la opción de Bizum que Crovetto considera una “prueba de confianza todavía mayor porque nos deja el dinero en la cuenta del banco” y aclara: “En el banco nadie cobra, todos somos voluntarios”.

Voluntarios: la fuerza motriz de la campaña

La campaña de recogida de alimentos no sería posible sin la labor de los voluntarios. "Necesitamos más voluntarios en zonas como Zaya, Sodupe, Portugalete, Cruces y Barakaldo", señala Crovetto. "Su ayuda es fundamental para que esta campaña sea un éxito".

Objetivo: un millón de kilos

Pensando en objetivos, se marca alcanzar el “millón de kilos entre productos físicos y dinero”. Reconoce que la solidaridad de los bizkainos siempre es alta, pero este año la gente está más sensible porque “ve la necesidad muy cerca”.

“Cada vez que enciendo la luz en mi casa o me ducho con agua caliente pienso ¡cuántas gracias tengo que dar a Dios por poder hacer esto! cuando hay miles de personas no muy lejos, en Valencia, Málaga o Almería que no pueden hacer algo tan básico como ducharse que es lo más habitual del mundo”, reflexiona Crovetto.