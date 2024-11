No te pierdas el próximo concierto del Hombre del Valle en Portugalete

Este próximo sábado 30 "El Hombre del Valle" vuelve a subirse al escenario en la sala Groove de Portugalete a partir de las 21:00 acompañado del grupo Elektrika.

Iñaki Prieto, la identidad que se esconde tras "El Hombre del Valle" es un músico de larga trayectoria en bandas de rock & roll como "En Ruta", "Ayre" o "Los Indomables".

Cartel del conicerto del Hombre del Valle en Portugalete

No tengo un estilo y no me va mal. Pordría decir que es una mezcla de rock and roll americano, rock duro, alguna canción más country y rock sureño El Hombre del Valle

"que brille en tí"

De estilo ecléctico, sus canciones se mueven entre el Country, el Rock & Roll más clásico, y hasta el Hard Rock, siempre con buen humor y un puntito hasta emotivo, como por ejemplo su último video, "Que Brille en ti".

primer trabajo en solitario en 2019

La grabación de su primer álbum en solitario nace justo antes de la pandemia cuando empezó a trabajar en su sobrenombre y nuevas canciones, algunas como "Mi sombra" o "La Canción del Autrigon", en las que se remonta a su infancia.

Un disco inspirado en grandes leyendas como AC/DC o Johnny Cash. Todo un sonido desgarrador que recaerá en la sala Groove de Portugalete el próximo 5 de mayo en un gran concierto. "Yo siempre he dicho que hay dos tipos de músicos, los que apechugamos y los que lo dejan. Y una vez me quedé solo. Sin embargo, para mí la música es una adicción, nunca he podido estar apartado de ella", asegura El Hombre del Valle.