Roberto, funcionario en Bilbao que vive en Cantabria por el precio de los pisos: "Lo que hay es prohibitivo"

El alto precio y la escasez de oferta son los dos elementos fundamentales del problema de la vivienda en Euskadi, que se ha colocado en el primer puesto de las preocupaciones de los vascos, según reflejan los últimos estudios de opinión y reconocen las propias administraciones.

En San Sebastián, por ejemplo, la media del metro cuadrado es de 6.700 € y es muy difícil ahora mismo encontrar un piso, un piso medio de 2 habitaciones, que tenga 70 m², y en el que se pueda entrar a vivir por debajo de los 300.000 euros. Y para encontrarlo hay no solo que salir de las capitales, sino que alejarse y bastante incluso a las comunidades autónomas vecinas.

solución: salir del país vasco

Es el caso de Roberto, funcionario que trabaja en Bilbao y que tiene un sueldo medio, pero con el que no conseguía encontrar piso en la ciudad. Vive solo y en su día decidió ya hace unos años dar el paso de salir de Euskadi, en este caso a Cantabria, a Castro Urdiales, desde donde viaja cada día a Bilbao

Entrevistado por Eloísa Santiago en Herrera en COPE, Roberto nos ha contestado a la pregunta de por qué decidió buscar hogar fuera de la ciudad, incluso de la comunidad, y confesaba que "fundamentalmente, porque lo que hay es prohibitivo" y resulta difícil "comprar un piso actualmente en Euskadi".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Roberto, trabaja en Bilbao y se ha ido a vivir a Cantabria por el precio de los pisos en Vizcaya

"No pudo ser en bilbao"

Roberto explica como "ya hace unos años opté por esta forma, porque estuve mirando pisos en Sopelana, Plentzia y el propio Bilbao y me resultaba prácticamente prohibitivo, y eso teniendo un sueldo medio que me permite cierta capacidad de movimiento financiero, pero no pudo ser".

Con la opción de Bilbao y el entorno eliminada, Roberto ha explicado que se decidió "por Castro Urdiales, por el tema económico, y por cercanía, también a Bilbao y a mi trabajo, pero el aspecto fundamental fue el dinero".

Roberto entrevistado en Herrera en COPE

"merece la pena"

Salir a vivir fuera no solo de la ciudad en la que trabaja, sino incluso de la comunidad autónoma no le ha supuesto un problema, ya que aunque "aproximadamente tengo todos los días un trayecto de unos 25 o 30 minutos, dependiendo del tráfico, que es bastante", pero aun así le resulta cómodo.

Preguntado por Eloísa Santiago por si le compensa, Roberto explica que "sí, sí, sí, merece la pena, porque Castro, tiene una calidad de vida alta, tiene mar, es una zona turística con buena gastronomía... se junta con la cercanía a Euskadi y al trabajo, la buena calidad de vida y los precios asequibles".

Eloísa Santiago entrevista a Roberto, afectado por el precio de la vivienda

El problema se traslada

Esta posibilidad de irse fuera de Bilbao está teniendo consecuencias, y de hecho también se ha notado que ahora, ya en Castro Urdiales, los precios son más caros y la gente va incluso más allá buscando piso, a otros municipios de la comunidad

Lo confirma el propio Roberto, que explica como "efectivamente, ocurrió en Castro, que hubo un boom, un boom urbanístico, los precios también subieron y la gente se va yendo hacia zonas un poco más despobladas, entre comillas, pues como pueden ser Liendo, Laredo, Meruelo, etcétera".

Una mujer mirando ofertas de pisos en una inmobiliaria

En esos lugares, añade Roberto, "la gente está buscando más casas unifamiliares o incluso a adosadas que por el mismo precio que un piso en Castro, pues tienes ya una vivienda un poco más amplia y con una pequeña finca y demás".

la ley de la oferta y la demanda

"Lo que ha ocurrido es que al haber tanta demanda, pues sobre todo de gente de Vizcaya, se construyó mucho y subieron los precios, claro, la ley de la oferta y la demanda, cuanto más demanda, pues suben los precios, lógicamente", concluye Roberto.