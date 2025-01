Javier de Andrés, PP vasco: "No puede ser que se tarden 15 años en hacer una promoción de vivienda"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha advertido de que en Euskadi ha habido "muy mala gestión" en materia de vivienda y, en este sentido, ha defendido que se debe "construir" más vivienda, "desregular" y "desburocratizar", y "flexibilizar" la normativa para adecuarla a "las circunstancias" de las distintas localidades.

De Andrés y la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, han mantenido una reunión este viernes en Bilbao con la Comisión de Vivienda del PP vasco en la que han analizado distintas iniciativas en esta materia, en la que en Euskadi "no se han hecho las cosas bien", según ha denunciado el líder de los populares vascos al término del encuentro.

En este sentido, ha advertido de que las localidades guipuzcoanas de San Sebastián y Zarautz están "entre las diez más caras de España" y Euskadi es, "después de Baleares, que tiene unas características muy particulares, la segunda comunidad en la que resulta más caro emanciparse, bien sea por compra de vivienda o bien sea por alquiler".

De Andrés ha subrayado que esta situación se produce a pesar de que, "en los últimos 40 años, la población ha crecido en tan solo 80.000 personas", lo que evidencia que tiene que "haber habido muy mala gestión para que con tan poco crecimiento se encuentren costes tan elevados de la vivienda".

El presidente del PP vasco ha expresado su "discrepancia" con la apuesta del Gobierno Vasco de que "toda la iniciativa pública esté destinada a la vivienda de alquiler", ya que la vivienda en propiedad es la "preferida" por los ciudadanos, "libra" de los efectos que sí tiene la inflación en el arrendamiento y representa "una inversión, un ahorro".

En este contexto, ha anunciado que el PP trabaja para elaborar "un plan propio" para Euskadi, "complementario" al que su partido ha diseñado en el ámbito nacional, para lo que ha organizado encuentros con distintos colectivos. Su objetivo es presentar sus propuestas en "febrero o marzo", antes de ser trasladadas al Parlamento vasco.

Según ha explicado, el objetivo es que este plan tenga en cuenta "las particularidades" de Euskadi en relación con otras comunidades autónomas y también dentro de la propia comunidad porque "hay que flexibilizar y adecuar" la ley a "las circunstancias municipales", de manera que haya "más autonomía municipal en determinadas cuestiones".

De Andrés ha reivindicado que es preciso "conducir la gestión de vivienda a las verdaderas necesidades", lo que "pasa necesariamente por la construcción de vivienda".

Así, ha advertido de que en Etxebide hay inscritas "100.000 personas demandantes de vivienda y el Gobierno Vasco ha planteado para esta legislatura construir 7.000 viviendas".

Harían falta 15 legislaturas para cubrir tan solo lo que ahora mismo está registrado en Etxebide Javier de Andrés Presidente del PP vasco

De este modo, ha lamentado que "la programación es nefasta, y esto conduce a un encarecimiento aún superior de la vivienda", como se está "viendo con todas las medidas de las leyes también aprobadas en el Congreso por el PNV y el Partido Socialista".

También ha apelado "desburocratizar" todo lo relacionado con esta materia porque "nos han estado hablando de 9 hasta 15 años el tiempo que puede costar sacar adelante una promoción de vivienda", lo que "hace muy antieconómico el que se pueda llevar adelante" el proyecto y, por ello, "se está construyendo tan poca vivienda en Euskadi".

"Lo que tenemos que hacer es desregular. La vivienda es algo que está absolutamente regulado en Euskadi. No hay nada que no esté regulado", ha advertido el presidente del PP vasco, que ha insistido en que "muchas veces esa regulación no se corresponde con la realidad de la demanda".

Por su parte, Carmen Fúnez ha repasado las principales medidas incluidas en el plan de vivienda presentado por Alberto Núñez Feijóo este pasado jueves ante "la emergencia nacional" en esta materia, con propuestas "claras, realistas y potentes" para afrontarla.

La dirigente del PP ha subrayado que no necesitan "un gobierno que les genere más problemas de los que ya tienen", sino "una alternativa política que les aporte soluciones".

En este sentido, ha señalado que el modelo de política de vivienda de Gobierno de Pedro Sánchez "ha fracasado" ya que en 2018, "cuando llegó, era considerada como el 16º problema y, seis años después, es el primero" para los ciudadanos.