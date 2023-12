Gerardo Candina, presidente de Lointek Gernika: "Hemos fallado"

El club de baloncesto Lointek Gernika ha confirmado que se va a personar en el procedimiento abierto contra Mario López tras la denuncia interpuesta contra el extécnico del equipo vizcaíno por un presunto delito de agresión sexual continuada que se desveló el pasado domingo.

Lo ha confirmado el presidente del club vasco, Gerardo Candina, junto al abogado de la entidad, Juan Carlos Soto del Castillo, después del partido de Eurocopa disputado en Maloste en el que el equipo vizcaíno lograba el pase a los octavos de final tras derrotar al Kangoeroens Mechelen belga.

Argi dago, gehiagorik ez. Está claro, ni una más. pic.twitter.com/e6wbcx8Uum — Lointek Gernika Bizkaia (@GKesb) December 21, 2023









Candina, además de ratificar que el Gernika se personará en el procedimiento, recalca la "condena y rechazo del club a cualquier acto de acoso, abuso o agresión", su solidaridad con las víctimas "y en especial con la denunciante" de este caso y asegura que trabajan para "tomas las medidas necesarias para que funcionen los sistemas de protección de la infancia y adolescencia" en la entidad.

Candina "lamenta profundamente" una vez más "el error" que cometió el club de no haber apartado a López cuando tuvo conocimiento de que existía una denuncia de la que "jamás tuvo constancia de que fuera por agresión sexual continuada". "Hasta la publicación de la noticia esta directiva jamás ha tenido esa constancia. Decidimos no expulsarle del club al no tener constancia de la gravedad", añadía el presidente.

El club "también es víctima"

El abogado del club, por su parte, ha recalcado que el Gernika "también ha sido víctima de un engaño" al no disponer de una información que "el juzgado ha considerado que no se nos tenía que llamar como parte ofendida".

"A día de hoy no tenemos la querella, la prensa tiene más información que nosotros", lamenta Soto del Castillo, para quien "la respuesta del sistema, incluido el club, ha sido insuficiente" en este caso y eso es algo "que no puede volver a pasar".

"Una persona con antecedentes penales limpios, como era este caso, puede trabajar con menores aunque haya una denuncia. Esto no puede volver a pasar y aunque el riesgo cero no existe hay que intentar tener otras herramientas para intentar que esto no ocurra y mejorar los sistemas de prevención", recalca el jurista..