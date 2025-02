El exitoso musical 'Priscilla, reina del desierto' vuelve al Teatro Arriaga de Bilbao

El musical 'Priscilla, reina del desierto' al Teatro Arriaga hasta el domingo. Lo hace coincidiendo con el 30 aniversario del estreno de la película y cuando se cumplen 18 años de la premiere mundial del musical en Sydney.

Basada en la película ganadora del Oscar, y galardonada con los Premios Tony, Olivier y 65 premios internacionales, se ha representado en 135 ciudades de 30 países y ha sido aplaudido por más de 7 millones de espectadores. En esta ocasión, la nueva superproducción incluye 40 artistas en escena, contando con un elenco de más de 20 actores. Además, contará con algunas variaciones con respecto a la que pudo verse hace ocho años. Sin duda, un espectáculo que asegura la diversión de todos los asistentes al Teatro Arriaga.

El espectáculo cuenta con más de 500 trajes y 200 tocados que exhibe y una de las mejores bandas sonoras de la historia, con 30 éxitos incontestables de la música disco entre los que se encuentran canciones tan míticas como 'Girls, just wanna have fun', 'It's raining men', 'Don't leave me this way', 'I Will survive', 'Always on my mind', 'We belong' o 'I say a Little prayer'.

'Priscilla, reina del desierto'

TODA UNA AVENTURA

'Priscilla, reina del desierto' narra las aventuras de tres artistas que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al musical, en un viaje en busca de amor y amistad en el que terminan encontrando más de lo que jamás podrían haber soñado.

FUNCIONES

El sábado 8 de febrero las funciones serán a las 17.00 y a las 21.00 horas. El domingo 9 la primera también comenzará a las 17.00 horas, mientras que la segunda lo hará a las 20.30 horas.