Esto es lo que debes hacer si eres víctima de violencia machista en el País Vasco

Resolver dudas. Ese ese es el objetivo de EKIM, la nueva web del Gobierno Vasco y Emakunde dirigida a las víctimas de violencia machista. Una herramienta que recoge toda la información útil para las afectadas al tiempo que les permite acceder a diferentes recursos en función de su situación.

En definitiva, un portal especializado que unifica toda la información e dentifica situaciones de violencia para que las mujeres puedan solicitar ayuda y conocer sus derechos. Por esta razón, se exponen ejemplos concretos de diferentes manifestaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual, violencia dentro del ámbito de la pareja y también fuera. Una manera fácil de identificar cualquier caso.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, y la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, han presentado este portar web que pretende apoyar a "quien busca ayuda no tiene por qué conocer el reparto competencial entre las distintas administraciones".

Preguntas frecuentes

EKIM está diseñada con el propósito de clarificar la información a las víctimas de violencia de género. Un lugar donde realizar consultas partiendo de situaciones concretas. Y es que esta web se centra en las necesidades y derechos de la víctima y a partir de ahí explica los servicios existentes.

Es posible realizar consultas partiendo de diferentes situaciones concretas como, por ejemplo: "Sospecho que alguien de mi entorno es víctima"; "Creo que soy víctima, pero no estoy segura"; "He presenciado un acto de violencia machista contra las mujeres"; "He sufrido violencia machista y no tengo permiso de residencia"; "Me gustaría obtener una orden de protección".

Además, permite preguntar sobre los derechos de las víctimas con preguntas como ésta: "¿A qué ayudas económicas tengo derecho?"; "¿Cómo puedo acreditar mi condición de víctima de violencia machista?"

También hay un apartado para los casos que necesitan ayuda con urgencia. Y otro que ofrece toda la información para apoyar a la víctima a la hora de denunciar su caso.