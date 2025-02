Bizkaia busca cambiar las narrativas en torno a los mayores y el envejecimiento

La Diputación Foral de Bizkaia y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lideran una iniciativa pionera alineada con la estrategia Ageing is Living: Promoting a Lifetime of Health and Well-being, de la OMS Europa sobre envejecimiento saludable.

La Institución Foral y OMS Europa han establecido un marco de colaboración para desarrollar una innovadora iniciativa que busca redefinir el envejecimiento como motor clave de progreso. Este proyecto busca redefinir el relato sobre el envejecimiento como un motor clave de progreso, poniendo en valor el potencial, la resiliencia y la contribución de las personas mayores a la sociedad. Liderada desde el Nagusi Intelligence Center, esta iniciativa posiciona a Bizkaia como un referente internacional en el ámbito del envejecimiento saludable.

alianza estratégica

La Diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el Jefe de Unidad, Personal Sanitario y Prestación de Servicios de OMS Europa, Tomás Zapata, han presentado esta alianza estratégica, destacando su valor transformador para afrontar los desafíos demográficos mediante soluciones inclusivas, multisectoriales e innovadoras con visión de futuro.

Elixabete Etxanobe ha señalado la longevidad como una de las prioridades estratégicas de la Diputación Foral de Bizkaia, destacando que el envejecimiento de la población no es un desafío exclusivo del territorio, sino un fenómeno global que ofrece tanto retos como oportunidades. "Hemos ganado más años de vida, y ahora debemos ganar vida en esos años adicionales", ha afirmado.

Para la Diputada General, resulta esencial transformar la forma en que la sociedad percibe y se refiere a las personas mayores. En este sentido, ha subrayado que Bizkaia ha decidido liderar este proceso desde un enfoque innovador e inclusivo, reconociendo el valor y la contribución de las personas mayores. "Es esencial transformar la forma en que, como sociedad, percibimos y nos referimos a las personas mayores, para construir comunidades verdaderamente saludables e inclusivas. Bizkaia afronta este fenómeno desde una perspectiva que pone en valor el inmenso potencial de las personas mayores", ha añadido.

Por su parte, Tomás Zapata ha destacado la necesidad de invertir en una longevidad saludable y cuidados de larga duración ante el envejecimiento de la población europea: "los cambios demográficos suponen retos, pero también generan oportunidades y, en este sentido, son claves estrategias como la prevención, la transformación de los sistemas de asistencia, los entornos favorables para mayores y la lucha contra la discriminación por edad".

El representante de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud ha destacado el liderazgo de Bizkaia en este ámbito y ha reafirmado el compromiso de la OMS Europa con el fortalecimiento de esta alianza: "La iniciativa Ageing is Living, lanzada entre Bizkaia y la OMS, representa un paso clave hacia un modelo internacional de cooperación y desarrollo de capacidades para el avance de las sociedades que envejecen", ha señalado.

Un curso pionero sobre longevidad con referentes internacionales

El curso de liderazgo "Ageing is Living: Unlocking the Potential of Population Ageing", que se celebrará el 11 de marzo en la sala Yimby de Bilbao, es el eje central de esta alianza estratégica. Este programa, único a nivel internacional, está diseñado para responsables en la toma de decisiones en políticas públicas, investigadores, representantes institucionales y agentes culturales y sociales clave, con el objetivo de abordar las tendencias demográficas, las políticas inclusivas y las prácticas de cuidado integradas. Concebido como una iniciativa de largo recorrido, este curso aspira a consolidarse en Bizkaia como una referencia internacional en formación y debate sobre envejecimiento saludable.

Entre los ponentes se encuentran figuras de renombre internacional, como Sarah Harper, directora del Oxford Institute of Population Ageing, Adelina Comas, directora del Global Observatory of Long Term Care (LSE), o María Teresa Sancho Castiello, directora general de IMSERSO. Además, el equipo de la OMS Europa estará representado entre otros, por Stefania Ilinca, oficial técnico en cuidados de larga duración, y Yongjie Yon, oficial técnico en envejecimiento y salud.

También participará la diputada foral de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi, junto a otros destacados expertos europeos que aportarán perspectivas innovadoras y estrategias prácticas en este ámbito.

El curso ofrecerá una formación intensiva y multisectorial, proporcionando herramientas prácticas para integrar la longevidad en la agenda estratégica de la sociedad y fomentar comunidades inclusivas y accesibles para todas las edades. Este enfoque innovador busca transformar los desafíos del envejecimiento en oportunidades para el crecimiento y el bienestar social.

Un taller interactivo para cambiar el relato en los medios

Como parte del programa formativo, el 10 de marzo se celebrará el taller interactivo "Cambiando el relato sobre la edad y el envejecimiento", también en la sala Yimby de Bilbao. Este taller está dirigido a periodistas y profesionales de los medios de comunicación, con el objetivo de superar los estereotipos edadistas y remodelar las narrativas sobre el envejecimiento.

Entre los participantes del taller destacan Rosanna Carceller, coordinadora de la sección "Longevidad" de La Vanguardia; Félix Linares, crítico de cine; y Vânia de la Fuente-Núñez, consultora independiente sobre envejecimiento saludable y edadismo. Con una metodología práctica, los asistentes recibirán herramientas y estrategias para redefinir laforma en que se informa sobre el envejecimiento, promoviendo un lenguaje inclusivo y basado en datos.

Bizkaia, un referente en innovación sobre el envejecimiento

Esta alianza con la OMS refuerza el posicionamiento de Bizkaia como un "living lab" natural en el campo del envejecimiento. En línea con la estrategia Ageing is Living de la OMS Europa, Bizkaia trabaja en políticas transformadoras en los ámbitos de la salud, asistencia y desarrollo social. Este curso fortalece el compromiso de Bizkaia con un envejecimiento saludable,y complementa un ecosistema de iniciativas innovadoras ya en marcha. Entre ellas, el Nagusi Intelligence Center, centro de longevidad de Bizkaia; la estrategia Biscay Bay of Care, o el Plan de Transición de los Cuidados de Larga Duración, enfocados en construir un sistema de cuidados más integrado, sostenible y adaptado a las demandas de una sociedad en constante cambio.

Al adoptar la estrategia Ageing is Living, Bizkaia reafirma que el envejecimiento no es sólo un reto, sino también una oportunidad para construir sociedades más saludables e inclusivas.