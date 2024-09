Bilbao despide a la joven de 31 años asesinada por su pareja

Una mujer de 31 años ha sido asesinada esta madrugada en Bilbao, supuestamente por su pareja, que fue detenido en el domicilio y permanece en dependencias de la Ertzaintza tras haber pasado por el hospital.

Yanely Gonzales fue agredida cuando se encontraba en su domicilio, situado en un bloque de viviendas en el entorno de Mina del Morro, en el barrio de Santutxu, cerca del hotel Gran Bilbao y de Atxuri y el Casco Viejo.

origen peruano

La víctima, de origen peruano, residía en Bilbao desde hace años, y su familia, que esta mañana, se ha acercado a la vivienda donde fue asesinada.

El crimen se cometió una media hora después de la medianoche y fueron los vecinos del inmueble los que alertaron a la policía de los gritos que oían.

Portal del edificio donde ocurrieron los hechos

lesiones con arma blanca

Los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbao que acudieron al lugar encontraron a la mujer, de 31 años, con "importantes lesiones efectuadas con un arma blanca", varias cuchilladas, según relató el consejero de Seguridad, Bigen Zupiria.

En el interior de la vivienda, la policía localizó al presunto autor de los hechos, un hombre de 34 años que convivía con la víctima, que ha sido controlado y detenido por efectivos de la Policía Municipal de Bilbao.

traslado al hospital

El detenido fue inicialmente trasladado a un hospital por padecer problemas psiquiátricos y tras ser tratado volvió a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial.

la ertzaintza lo investiga como violencia de género

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado que la Ertzaintza investiga el caso como violencia de género y que no había "ningún indicio" de que la víctima pudiera sufrir violencia de género al no haber denuncias previas y no figurar en ningún listado, ni de la Ertzaintza ni de otras policías, como posible víctima a proteger.

Bingen Zupiria, consejero de seguridad

El consejero no se ha pronunciado sobre la posible enfermedad psiquiátrica que podría sufrir el presunto asesino, de la que informó su propio departamento, porque no le "corresponde" como responsable de Seguridad y porque "además podría parecer que lo digo como una atenuante y no es el caso".

Es el momento de pensar qué hacer y de intentar avanzar en soluciones ante esta lacra social que no podemos permitirnos ni una vez más Juan Mari Aburto Alcalde de Bilbao

condena rotunda

El crimen de Bilbao ha sido condenado por todos los partidos e instituciones vascas y el Ayuntamiento de Bilbao ha realizado una concentración silenciosa de cinco minutos, tras la que el alcalde, Juan Mari Aburto, ha expresado la "indignación" y "hartazgo" por la violencia machista y ha apuntado que además de la condena, "es el momento de pensar qué hacer y de intentar avanzar en soluciones ante esta lacra social que no podemos permitirnos ni una vez más".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, condena el asesinato de una mujer de 31 años en Bilbao

lehendakari pradales: "hay que trabajar unidos"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que "como sociedad estamos obligados a trabajar unidos sin descanso contra la violencia machista y que ninguna mujer tenga que temer por su vida".

El lehendakari Imanol Pradales condena el último asesinato machista en Bilbao

Por su parte, la directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Miren Elgarresta, ha instado a la sociedad a construir "un muro de contención" ante la violencia machista y "ante los discursos que la niegan".

Condena de la diputación foral de Bizkaia

También la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha mostrado su total condena y repulsa ante este último crimen machista en Bilbao.

Este asesinato de hoy en Bilbao es el primero de violencia machista que se produce este año en Euskadi.