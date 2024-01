Así repercute la huelga en educación concertada: "Supone un retroceso en el aprendizaje"

La cuesta de enero va a costa caro y no sólo por la subida del transporte, la alimetacion o la gasolina, sino por la huelga en la escuela concertada. De momento, los más pequeños siguen de vacaciones pero, los paros convocados por los sindicatos vascos llegarán a mediados de mes. A partir del próximo dia 17 empieza una cadena de jornadas de huelga que parece no tener fin y la preocupación se extiende entre la patronal del sector, Kristau Eskola, y los padres y madres a los que conciliar les va a suponer el reto del año. Ante esta situación, COPE Euskadi nos hemos preguntado cuál va a ser el impacto de las huelga en el aula. La directora del Grupo Albor Cohs Psicología, Ángela Magaz, nos ha dado la respuesta.

El centro especializado en atención psciloógica asegura que ya está teniendo "su efecto en las consultas" y que "afecta de manera muy diferente dependiendo de las edades". Desde Albor Cosh insisten en que "los perfiles son diversos" y los efectos negativos depende de lo volcado que esté el alumnado en sus estudios.





La psicóloga destaca que esta situación afectará en mayor medida a aquellos que "buscan nota", ya que les "puede generar inseguridad y ansiedad". Sin embargo, "el otro perfil, el del que no se esfuerza tanto" no verá demasiados cambios en su boletín de final de curso, porque le supondrá "una excusa para no estudiar y ésto derivará en una mayor demotivación". Sin embargo, el perfil que más preocupa a los especialistas es el del alumnado que tiene "dificultades" para aprobar, aquél al que le cuesta "concentrarse o requiere de refuerzo". Y es que éste puede ver dificultado su proceso de estudio.

Kristau eskola pide un convenio "realista"

Kristau Eskola ha salido a la palestra para pedir un acuerdo cuando antes. La patronal insiste en la posibilidad de un "impacto negativo" en los chavales y chavalas. De esta manera, mantiene su apuesta y voluntad por alcanzar un acuerdo "viable" que garantice el mantenimiento de la escuela de la red que ocupa a más de 7.000 trabajadores, después de que los sindicatos hayan convocado diez nuevas jornadas de huelga en demanda de un nuevo convenio.

En COPE Euskadi, la directora de Kristau Eskola, Maria Eugenia Iparaguirre ha lamentado la apuesta por la huelga y ha apelado a la "responsabilidad" de los sindicatos para consensuar entre las partes "un convenio que sitúe en la mejor posición de futuro a los trabajadores".