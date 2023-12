Alfonso San Vicente, alcalde de Balmaseda: "No hay fecha de vuelta a casa, quizá pase un año"

"No hay fecha de vuelta a casa, puede que pase un año", así se ha referido, en MEDIODIA COPE Euskadi, el alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, al regreso a sus hogares delas once familias afectadas por el incendio del pasado viernes en el edificio número 13 de la Plaza San Severino de la localidad vizcaína.

Todo apunta a que "el motivo del incendio fue un cortocircuito" que podría haberse originado en los camarotes, en la zona alta del edificio y que dejó en la calle de decenas de vecinos. Este martes la fotografía sigue siendo la de un tejado derrumbado y cristales todavía en los alrededores, aunque a partir de esta tarde se espera que los afectados recojan sus pertenencias en compañía de la guardia municipal.

Los hechos tuvieron lugar a las 02:00 horas de la madrugada del 23 de diciembre cuando el fuego hizo que se desplomara el techo del edificio número 13 de la plaza San Severino.El acalde de la localidad ha asegurado que "no hay riesgo de derrumbe", pero tampoco fecha de regreso a casa. Las once familias del inmueble calcinado pasarán Nochevieja y Año Nuevo fuera de sus hogares y puede que no regresen hasta dentro de un año. "Todos estamos muy afectados. Son fechas muy señaladas", asegura el alcalde de la localidad.

El ayuntamiento ofrecerá todo tipo de recursos para alojar a los vecinos hasta que puedan regresar a sus casas. Ya está en contacto con los afectados y el servicio será personalizado, según las necesidades de cada balmasedano. "Lo haremos a traves de pisos para alquilar, aunque otros prefieren quedarse con sus familiares. En funcion de las necesidades que tengan, les atenderemos".

Negocios calcinados

Además de los vecinos, los propietarios de dos negocios que se encuentran en la parte baja del edificio tampoco van a poder abrir sus puertas en los próximos días. La estructura de la primera, segunda y tercera planta no han sufrido grandes desperfectos, pero el agua que se utilizó para sofocar el fuego, ha estropeado el género de estos establecimientos y, por lo tanto, y hasta nueva orden, no podrán desarrollar su actividad.