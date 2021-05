“Mi madre tendía el uniforme de mi padre en la bañera para que no lo vieran los vecinos”

En la madrugada del 17 de abril de 1982 ETA dio un paso más en la metodología de sus atentados. Aquella madrugada, el comando nafarroa de la organización terrorista tendió una emboscada a una tanqueta de la Policía que regresaba al cuartel de Beloso y, por primera vez, la atacó con un lanzagranadas. El proyectil anticarro perforó sin problemas el blindaje de la tanqueta y explotó en su interior. El conductor del vehículo, Vicente Luis Garcera López, murió en el acto.

Vicente tenía 29 años. Natural de Valencia sacó su primer destino en Barcelona, pero al poco tiempo y con el ánimo de dar una vida más desahogada a su familia pidió un cambio al País Vasco o Navarra. En estos destinos, los policías y guardias civiles cobraban un plus por peligrosidad que suponía una importante ayuda económica para las familias. Lo destinaron a Pamplona y allí se fue Vicente con su joven esposa de 22 años embarazada de tres meses.

“Yo no conocí a mi padre, tenía año y medio cuando lo mataron. Hoy no nos falta de nada, pero nos falta él” cuenta su hija Laura entre sollozos al recordar a su padre.

La vida en Pamplona era muy dura. Vicente no regresaba nunca a casa por el mismo camino, cuando se marchaba de casa su mujer colocaba una bombona de butano detrás de la puerta “por si acaso quería entrar alguien”. La ropa tendida en la bañera para que nadie viera en la ventana el uniforme de policía y la mano en la cartuchera cuando salía de paseo “cada vez que se cruzaba con alguien”, recuerda Laura que le ha contado su madre.

Laura tuvo que acostumbrarse a vivir sin padre, sin recuerdos ni siquiera a través de fotografías, a hacer a su madre los regalos del Día del Padre. “Siento rabia y dolor. Y ahora ellos quieren blanquear esta situación y no dejar constancia de lo que han hecho. Yo soy parte de él y ellos no me han dejado” sentencia Laura con mucho dolor en esta entrevista.