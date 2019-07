XIV Edición de Bilbao BBK Live: más de cien artistas en tres días de festival

El Bilbao BBK Live comienza hoy, y hasta el 13 de julio en Kobetamendi, donde los amantes de la música en directo se dan cita durante estos tres días para disfrutar de un cartel de lujo: The Strokes, Liam Gallagher, Thom Yorke, Rosalía, Weezer, Suede, The Good, The Bad & The Queen, The Blaze, Vince Staples, Hot Chip, Laurent Garnier. Serán más de 100 artistas que actuarán en directo consolidando el festival bilbaíno como referente cultural y situando la Villa de Bilbao en el punto de mira a nivel internacional.

Además, Charlotte Adigéry, The Intergalactic Republic of Kongo y Alien Tango, se suman como actuaciones sorpresa. Completan el cartel, la programación muy esperada y para todos los públicos, en el centro de la ciudad, Bilbao BBK Live Bereziak la que más alto se escuchará estos días, para los usuarios del camping del festival, Akelarre.

Este año el festival cuenta con un total de 12 escenarios de los cuales 7 estarán dentro del recinto del festival en Kobetamendi. Este año la organización ha decido nombrar cada escenario usando términos en euskera: Nagusia, Bestean, Gora!, Txiki, Basoa y Lasai.

Las actuaciones de los artistas más eclécticos se podrán disfrutar en el escenario 'Txiki', entre los que destacan The Voidz, proyecto de Julian Casablancas como alternativa a The Strokes, Slaves, y Mueveloreina y Pony Bravo. El baile continúa en la carpa Gora!, con propuestas como Nicola Cruz y Yaeji; Sleaford Mods; Jonathan Bree; HVOB, Cut Copy. La mejor selección de bandas emergentes podrá escucharse en el escenario Firestone con Delaporte, Baiuca, Lester y Eliza, Georgia, Perro o Boy Azooga.

BEREZIAK

Un año más, el festival baja al centro de la ciudad para contar con una variada programación para todos los públicos repartida en cuatro escenarios, Torres Isozaki Carrefour, Jardines de Albia Cinzano, Arenal Heineken y el escenario frente a la Sala BBK en la Gran Vía.

El centro de la ciudad sentirá los primeros compases del festival, hoy jueves, en plena Gran Vía, con la actuación de Mastodonte, proyecto liderado por el bilbaíno actor Asier Etxeandía junto con Enrico Barbaro.

Por el resto de escenarios pasarán Anni B Sweet, presentando su cuarto álbum; Cariño; Gimnástica; Los Hermanos Cubero; Lorena Álvarez; Mujeres; Ortiga; Pony Bravo, con su cuarto disco, 'Guru'.

The Intergalactic Republic of Kongo y Venturi, trío madrileño que viene con su primer disco: 'Mi estúpida opinión' plasma a ritmo de guitarras consistentes y buenas melodías toda la rabia y la ternura que surge al estrujar la juventud con una sola mano.

AKELARRE

El camping del festival también se llenará de buena música con la programación de Akelarre, que este año recibe a los primeros en llegar con una exclusiva fiesta de inauguración con un DJ Set de Nicola Cruz durante el atardecer a partir de las 20:30 horas, seguido de Tornado Wallace. Durante los tres días del festival los campistas podrán disfrutar de actuaciones sorpresa de 12:00 a 20:00 que el festival irá desvelando cada día.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Bilbao y el festival suman fuerzas contra las agresiones sexistas en los espacios festivos impulsando la campaña 'No es No/ Ez beti da Ez'.