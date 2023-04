Los agentes de la propiedad inmobiliaria no creen que la ley de vivienda vaya a solucionar "desequilibrios"

Los agentes de la propiedad inmobilia de Gipuzkoa no creen que la ley de vivienda vaya a solucionar "los desequilibrios tanto en precio como en oferta respecto a la demanda" que tiene el mercado. Aseguran que la inestabilidad "es enorme y se viene acumulando desde hace años", por lo que entienden que "el equilibrio no va a venir de la noche a la mañana". En una entrevista en COPE Euskadi, el Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Gipuzkoa, Jose Luis Poles, ha valorado la actual situación de Euskadi. Y es que el País Vasco se encuentra en la cima de rentas altas de alquiler y Gipuzkoa es el territorio más caro para alquilar con una media de 739 euros. "Se ve cuando trabajas a pie de calle y tienes una oferta que el mercado entiende que está bien de precio. La cargas un viernes y el lunes siguiente tienes 150 llamadas y no hay manera de gestionarlo", dice.

Poles considera que "esta ley pone las bases pero no va a paliar la problemática ni en este año ni en muchos años". Aun así, encuentra positivos ciertos aspectos que acoge como el tope al alquiler. "Es interesante que el arrendador sienta que puede ser beneficio y perjudicado en función de su renta y que sea más caro alquilar si te pasas de nivel para regular el mercado a largo plazo". Sin embargo, critica que "lo fácil es decir que la Administración construya más viviendas", porque considera que "por mucho que se construyan más viviendas no va a bajasr el precio".