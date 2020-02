Vitoria se ofrece para recibir los residuos no peligrosos de Zaldibar

El Ayuntamiento de Vitoria ha ofrecido el vertedero municipal de Gardelegi, que cuenta con 60 hectáreas, para recibir residuos no peligrosos procedentes de la escombrera privada de la localidad vizcaínaZaldibar, que el pasado jueves se derrumbó y sepultó a dos trabajadores, vecinos de Markina y Zalla, que aún no han sido localizados. La viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha solicitado este miércoles a los titulares de los vertederos autorizados en Euskadi que colaboren para atender las “necesidades urgentes de gestión” derivadas del derrumbe de la escombrera de la empresa Verter Recycling. Se les pide en concreto que acojan “los residuos no peligrosos” que contenía el vertedero colapsado con el fin de que “la acumulación de estos materiales afecte lo menos posible al funcionamiento ordinario de dichas empresas y al medio ambiente”. En respuesta a este llamamiento del Gobierno vasco, el concejal de Planificación y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Vitoria, César Fernández de Landa, ha trasladado la disposición del consistorio a recibir residuos de Zaldibar “siempre que se cumplan los requisitos del propio vertedero” de Gardelegi, según han informado fuentes municipales.

Cruce de acusaciones

Entretanto y tras las críticas del Gobierno vasco a Verter Recycling por la falta de colaboración tanto en el plano laboral como el medioambiental, la empresa ha asegurado que “desde el principio” ha tenido voluntad de ayudar a las autoridades que investigan el suceso. Dice estar a disposición de las mismas “para facilitarles toda la información que soliciten”, de hecho, el Ejecutivo autonómico le ha dado un plazo de 7 días para que presente un plan de reparación de daños. Según la propietaria del vertedero, todos los recursos de la empresa están actualmente volcados “en la prioridad, que es encontrar a los dos trabajadores desaparecidos y poder entregar sus cuerpos a los familiares y atender a sus familias”.

Ha mantenido que la empresa también está investigando y recabando toda la información sobre lo que ha ocurrido. Según la empresa, el vertedero ha venido dando servicio a los residuos no peligrosos de la industria y de la construcción desde que obtuvo todas las licencias preceptivas para ello. Todas las entradas de residuos están registradas y a disposición de las autoridades.