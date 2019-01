Urtaran descarta una actitud racista en el chófer que discutió con una mujer de raza negra

El Ayuntamiento de Vitoria ha analizado el vídeo que circula desde la tarde de ayer por las redes sociales y no ve motivo para emprender acciones contra el conductor. El alcalde Gorka Urtaran ha cerrado filas con el trabajador municipal, considera que las formas no fueron las más adecuadas al recordarle el reglamento pero no ve tintes racistas en su comportamiento. Lo que sí aprecia es un posible delito de odio por parte de un pasajero, que espetó a la mujer de raza negra “soy militar y llevo 20 años matando gente como tú”. “Aunque eso no podemos juzgarlo nosotros”, ha indicado el alcalde Gorka Urtaran, que tacha de “inaceptable” que personas realicen ese tipo de comentarios.

En el vídeo se ve a un conductor de la línea 7 de Vitoria recordar a una mujer que sube al autobús que ha de plegar el patinete de su hija. La mujer se niega a hacerlo porque su niña tiene necesidades especiales, el conductor replica que “mañana” no montará porque todos los días hace lo mismo. Entonces se escucha a un pasajero decir que “que paciencia hay que tener con estos” y a otro que es “militar” y que lleva “años matando” gente como ella.

En declaraciones a Cope Euskadi el portavoz del Comité de empresa de Tuvisa, Fran Guzmán, ha explicado que el conductor está de baja y muy afectado por lo ocurrido. Los trabajadores apoyan la actuación de su compañero, consideran que se limita a hacer cumplir el reglamento y censuran con rotundidad el comentario racista de un pasajero. Además, han invitado a la mujer a que presente una reclamación si se sintió agraviada.