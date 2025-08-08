Suspendida la salida de dos veteranos puestos del mercado de Otxarkoaga

En apenas 24 horas, dos puestos con décadas de existencia en el mercado bilbaíno de Otxarkoaga han pasado de ir a cerrar sus persianas... a poder mantenerlas abiertas hasta que se resuelvan los recursos de alzada que ambos negocios tienen previsto presentar.

Han sido días convulsos en este barrio de Bilbao. Después de la disolución voluntaria de la sociedad Mercado de Otxarkoaga S.L., que tenía la concesión para gestionar el recinto hasta 2026, el consistorio de la capital vizcaína propuso dos opciones: cerrar el mercado o configurar una sociedad transitoria con los socios interesados.

Seis puestos presentaron una propuesta que fue aceptada, ya que cumplía con los criterios de variedad comercial y mayor número de integrantes. Y dos quedaban fuera.

Y no dos puestos cualquiera, sino la Pollería Txetxu, y de la Frutería Henar, con décadas de trayectoria en el mercado. El Ayuntamiento les daba de plazo a los propietarios hasta finales de mes para cerrar sus puestos.

más tiempo

Pero en las últimas horas las cosas han cambiado y, ahora, dispondrán de más tiempo para luchar por sus derechos. José Luis Martínez, responsable de la Pollería Txetxu, confesaba en COPE su satisfacción por la paralización del cierre. "Hasta los asesinos en serie tienen derecho a presentar sus alegaciones, ¿y nosotros no?", se preguntaba.

La sensación a primera hora de la mañana era de profundo pesar, con la rabia de dejar un negocio que ha dado beneficios durante 30 años. Una tristeza que ahora ha tornado en esperanza.

José Luis ha querido dar las gracias al seguimiento de los medios de esta problemática y a los vecinos de Otxarkoaga por el apoyo mostrado estos días.